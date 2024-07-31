Стартап із Австралії створив завод, що будуватиме цеглу в стилі Lego зі зруйнованих будівель в Україні

Блоки використовуватимуть для будівництва критичної інфраструктури чи укриттів.

Австралійський стартап Mobile Crisis Construction (MCC) розробив новий метод перетворення уламків зруйнованих будівель на цеглу, а точніше на будівельні блоки, які використовуватимуть для будівництва за принципом конструкторів Lego.

Такі блоки легші для процесу будівництва в порівнянні зі звичайною цеглою (їх просто складатимуть у конструкції без спеціального розчину), що робить їх ідеальним варіантом у випадках війни чи катастроф.

Мобільний завод MCC можна транспортувати у 3-метровому транспортному контейнері, а для роботи знадобиться дизельний генератор. Молотковий млин перетворить уламки на дрібний порошок, а машина змішає його з водою та цементом і перетворить на будівельні блоки.

За даними MCC, така установка може створити до 8000 блоків на день, чого достатньо для будівництва трьох великих будинків (згідно з розрахунками New Atlas). Водночас на те, щоб блок затвердів знадобиться близько тижня, а повної міцності можна досягти через 28 днів.

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За даними стартапу, такі блоки «стійкі до землетрусів, пожеж і циклонів».

MCC провела краудфандингову кампанію, щоб відправити одну зі своїх машин в Україну для будівництва укриттів та критичної інфраструктури поблизу Києва. Вартість установки — близько $80 тисяч.

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