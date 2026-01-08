"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"

Мавка. Справжній міф / FILM UA

Вийшов перший повноцінний трейлер художнього фільму “Мавка. Справжній міф” від творців хітової анімаційної “Мавки”.

Це романтичне фентезі, засноване на персонажах Лесі Українки, однак на цей раз автори звертаються до оригінальної української міфології, у якій мавки — небезпечні та химерні лісові створіння, а не казкові героїні.

“Події розгортаються у прадавніх лісах України під час Русалчиного тижня — магічного періоду, коли міфічні істоти виходять із Темного озера на полювання за брудними людськими душами. Група студентів-біологів вирушає в цю місцевість із науковою експедицією, ігноруючи похмурі застереження місцевих жителів. Саме тут і перетинаються долі головних героїв історії — Мавки та Лук’яна (так, саме Лук’яна, не Лукаша)”.

Головні ролі взяли на себе Аріна Бочарова та Іван Довженко. Як зазначають у релізі, більшість акторського складу — дебютанти, але творці початково акцентували на атмосфері та жанрі фільму, які є новими для українського кіно. Режисеркою виступила Катя Царик (здебільшого відома як кліпмейкерка та режисерка короткометражок та документалок), а сценаристом — Ярослав Войцешек (“Мавка: Лісова пісня”, “Захар Беркут”). Фільм вийде в українських кінотеатрах 1 березня 2026 року.

Нагадаємо, що українська анімаційна версія “Мавки” — “Лісова пісня” — вийшла в прокат у 2023 році й транслювалась на великих екранах в 148 країнах. Лише в Україні фільм заробив ₴152,6 млн за 19 тижнів трансляції, тоді як в останніх новинах про касу закордоном говорять про $21 млн.