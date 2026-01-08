Новини Кіно 08.01.2026 comment views icon

"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"
Мавка. Справжній міф / FILM UA

Вийшов перший повноцінний трейлер художнього фільму “Мавка. Справжній міф” від творців хітової анімаційної “Мавки”.

Це романтичне фентезі, засноване на персонажах Лесі Українки, однак на цей раз автори звертаються до оригінальної української міфології, у якій мавки — небезпечні та химерні лісові створіння, а не казкові героїні.

“Події розгортаються у прадавніх лісах України під час Русалчиного тижня — магічного періоду, коли міфічні істоти виходять із Темного озера на полювання за брудними людськими душами. Група студентів-біологів вирушає в цю місцевість із науковою експедицією, ігноруючи похмурі застереження місцевих жителів. Саме тут і перетинаються долі головних героїв історії — Мавки та Лук’яна (так, саме Лук’яна, не Лукаша)”.

Головні ролі взяли на себе Аріна Бочарова та Іван Довженко. Як зазначають у релізі, більшість акторського складу — дебютанти, але творці початково акцентували на  атмосфері та жанрі фільму, які є новими для українського кіно. Режисеркою виступила Катя Царик (здебільшого відома як кліпмейкерка та режисерка короткометражок та документалок), а сценаристом — Ярослав Войцешек (“Мавка: Лісова пісня”, “Захар Беркут”). Фільм вийде в українських кінотеатрах 1 березня 2026 року.

Нагадаємо, що українська анімаційна версія “Мавки” — “Лісова пісня” — вийшла в прокат у 2023 році й транслювалась на великих екранах в 148 країнах. Лише в Україні фільм заробив ₴152,6 млн за 19 тижнів трансляції, тоді як в останніх новинах про касу закордоном говорять про $21 млн.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Для "Одіссеї" Нолана розробили безшумні камери IMAX, щоб виправити головну проблему "Оппенгеймера"
Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Disney всіх надурив: глядачі "Аватар 3" вимагають повернути гроші за сеанс, бо їм не показали тизер "Месників”
Після краху "Мегалополіса" Френсіс Форд Коппола продає острів і годинник за ціною як пів острова
Квентін Тарантіно відновив втрачений розділ з "Вбити Білла" для Fortnite
Нові "Месники" не такі вже й нові: Marvel нібито повертає Таноса і "давнього" Людину-павука
"У вас не вистачить грошей": Джеймс Кемерон відповів на заклик повернутись в "Чужий" і обізвав франшизу "фанатською"
Шон Пенн знявся в українському фільмі за гонорар в $1
Чорна вдова у DC: "Бетмен 2" залучає Скарлетт Йоханссон на головну роль
3 000 км від "Укрзалізниці": в першу годину програму активували 30 тис. людей і закупили 1000 квитків, в топі — рейси з Запоріжжя та Харкова
Леонардо Ді Капріо ніколи не бачив "Титаніка": "Я насправді не дивлюся свої фільми”
"П'ять ночей у Фредді 2" побив рекорд Rotten Tomatoes з "розриву" в оцінках критиків та глядачів
"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку — ухвала суду
Дія фільму Call of Duty відбуватиметься у "сучасному сетингу", а серед кандидатів на роль — Марк Волберг
"Я тобі не довіряю": у трейлері фільму "Зрив" копи Бен Аффлек і Метт Деймон б'ються через $20 млн
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
"Можу зробити це безплатно": зірка "Ходячих мерців" пропонує себе на головну роль у фільмі Red Dead Redemption 2
"Аватар: Вогонь і попіл" заробив $345 млн у перші вихідні — менше попередника, але з рекордом в Україні
Квентін Тарантіно назвав кращий фільм XXI століття: "Режисерська майстерність — надзвичайна"
Копія OLX від monobank зібрала 230 тис. користувачів за добу: продано товарів на ₴3,5 млн, а на "збитті" цін зекономили ₴165 тис.
Перший український Sci Fi: фільм "Ти — космос" Павла Острікова офіційно стартував в прокаті
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати