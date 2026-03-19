Netflix розкрив дату виходу "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом

Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді"

Фільм Девіда Фінчера, який продовжує події “Одного разу в Голлівуді”, вийде у серпні 2026 року. Однак, невідомо, чи буде це виключно реліз на Netflix, або ж спільний з кінотеатрами.





Виробництво “Пригод Кліффа Бута” завершилось у грудні й обійшлось Netflix, за попередніми оцінками, у $200 млн. Фільм продовжує історію “Одного разу в Голлівуді”, але зосереджується виключно на персонажі Бреда Пітта, який тепер працює не каскадером, а голлівудським фіксером.

Очікувалось, що фільм стане десятим і останнім фільмом Квентіна Тарантіно. Однак він переглянув свої плани, продав сценарій Netflix і поступився режисерським кріслом Девіду Фінчеру. Попри це, ходили чутки, що Квентін був постійним гостем на зніманнях і навіть мав додатковий режисерський стілець біля основного.

Окрім Пітта, якщо довіритись першому тизеру, в “Пригодах Кліффа Бута” зіграли Карла Гуджино, Яг’я Абдул-Матін II, Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Корі Фогельманіс та Каррен Карагулян. Рік Далтон у виконанні Леонардо Ді Капріо помітно відсутній, хоча були сподівання хоча б на камео.





Це вже третій фільм, який Фінчер режисує для Netflix у рамках багаторічної ексклюзивної угоди; раніше вийшли “Кілер” та “Манк”, на додачу до серіалу “Мисливець за розумом”. У минулому Фінчер вже мав досвід співпраці із Бредом Піттом, яка відзначилась такими культовими фільмами як “Бійцівський клуб” “Сім” та “Історія Бенджаміна Баттона”.

Раніше інсайдери писали, що Netflix організував масштабні зйомки для “Пригод Кліффа Бута”: з залученням 128 акторів, 428 членів знімальної групи й близько 4000 статистів.

Джерело: World of Reel