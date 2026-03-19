Новини Кіно 19.03.2026 comment views icon

Netflix розкрив дату виходу "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

«Пригоди Кліффа Бута» від Netflix отримають «гігантський» бюджет і 120+ акторів на чолі з Бредом Піттом
Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді"

Фільм Девіда Фінчера, який продовжує події “Одного разу в Голлівуді”, вийде у серпні 2026 року. Однак, невідомо, чи буде це виключно реліз на Netflix, або ж спільний з кінотеатрами.


Виробництво “Пригод Кліффа Бута” завершилось у грудні й обійшлось Netflix, за попередніми оцінками, у $200 млн. Фільм продовжує історію “Одного разу в Голлівуді”, але зосереджується виключно на персонажі Бреда Пітта, який тепер працює не каскадером, а голлівудським фіксером.

Очікувалось, що фільм стане десятим і останнім фільмом Квентіна Тарантіно. Однак він переглянув свої плани, продав сценарій Netflix і поступився режисерським кріслом Девіду Фінчеру. Попри це, ходили чутки, що Квентін був постійним гостем на зніманнях і навіть мав додатковий режисерський стілець біля основного.

Окрім Пітта, якщо довіритись першому тизеру, в “Пригодах Кліффа Бута” зіграли Карла Гуджино, Яг’я Абдул-Матін II, Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Корі Фогельманіс та Каррен Карагулян. Рік Далтон у виконанні Леонардо Ді Капріо помітно відсутній, хоча були сподівання хоча б на камео.


Це вже третій фільм, який Фінчер режисує для Netflix у рамках багаторічної ексклюзивної угоди; раніше вийшли “Кілер” та “Манк”,  на додачу до серіалу “Мисливець за розумом”. У минулому Фінчер вже мав досвід співпраці із Бредом Піттом, яка відзначилась такими культовими фільмами як “Бійцівський клуб” “Сім” та “Історія Бенджаміна Баттона”.

Раніше інсайдери писали, що Netflix організував масштабні зйомки для “Пригод Кліффа Бута”: з залученням 128 акторів, 428 членів знімальної групи й близько 4000 статистів.

Спецпроєкти
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Джерело: World of Reel

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати