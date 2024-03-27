Новини Пристрої 27.03.2024 о 11:50 comment views icon

Ринок консолей в стагнації, на Xbox можуть з’явитися інші магазини – Філ Спенсер

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Керівник підрозділу Microsoft Gaming Філ Спенсер в інтерв’ю обговорив відсутність зростання на ринку консолей і те, як уповільнення закону Мура ускладнило субсидування апаратного забезпечення.

«Закон Мура сповільнився», — сказав Спенсер. «Ціна на компоненти консолі не падає так швидко, як у попередніх поколіннях.

Від додав, що субсидування апаратного забезпечення стає складнішим у сучасному світі. Також він не впевнений, що «це розвиває галузь».

Додатково Спенсер висловив розчарування тим, наскільки закритими є екосистеми на консолях. На питання, чи можуть у майбутньому на Xbox існувати інші магазини, такі як Itch.io та Epic Games Store, він відповів позитивно. Він нагадав історію Microsoft як Windows-компанії. Користуючись ПК, ніхто не обмежений у використанні найбільш прийнятного місця для покупки ігор.

«І в цьому є справжня цінність», ─ зауважив Спенсер.

Він додав, що запускаючи ігри на ПК можна відчути себе «невіддільною частиною ігрової екосистеми в цілому». З іншого боку, на консолях ігровий процес є начебто фрагментованим — заснованим на різних закритих екосистемах.

Power Skills For Tech.
Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG.
Реєстрація на курс

Останніми роками Microsoft випускала ігри Xbox у день релізу не лише на консолях, але й на ПК.

Об’єднані продажі консолей PlayStation і Xbox залишалися відносно незмінними протягом більш ніж 20 років. Кожне покоління цих двох консолей продавалося кількістю від 170 до 185 млн одиниць за весь термін експлуатації.

Ринок консолей в стагнації, на Xbox можуть з’явитися інші магазини – Філ Спенсер

Як свідчить статистика, за перші 40 місяців доступності в усьому світі, продажі консолей Xbox X|S значно (майже удвічі) поступаються показникам PlayStation 5 ─ 28 млн проти 55,5 млн. Різниця становить 27,43 млн одиниць. Та ще краще почувається Nintendo Switch, яка випереджає PS5 на 4,41 млн одиниць. За перші 40 місяців продажу вона розійшлася тиражем в 59,9 млн пристроїв.

Джерело: vgchartz 1, 2

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати