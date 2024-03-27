Ринок консолей в стагнації, на Xbox можуть з’явитися інші магазини – Філ Спенсер

Керівник підрозділу Microsoft Gaming Філ Спенсер в інтерв’ю обговорив відсутність зростання на ринку консолей і те, як уповільнення закону Мура ускладнило субсидування апаратного забезпечення.

«Закон Мура сповільнився», — сказав Спенсер. «Ціна на компоненти консолі не падає так швидко, як у попередніх поколіннях.

Від додав, що субсидування апаратного забезпечення стає складнішим у сучасному світі. Також він не впевнений, що «це розвиває галузь».

Додатково Спенсер висловив розчарування тим, наскільки закритими є екосистеми на консолях. На питання, чи можуть у майбутньому на Xbox існувати інші магазини, такі як Itch.io та Epic Games Store, він відповів позитивно. Він нагадав історію Microsoft як Windows-компанії. Користуючись ПК, ніхто не обмежений у використанні найбільш прийнятного місця для покупки ігор.

«І в цьому є справжня цінність», ─ зауважив Спенсер.

Він додав, що запускаючи ігри на ПК можна відчути себе «невіддільною частиною ігрової екосистеми в цілому». З іншого боку, на консолях ігровий процес є начебто фрагментованим — заснованим на різних закритих екосистемах.

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Останніми роками Microsoft випускала ігри Xbox у день релізу не лише на консолях, але й на ПК.

Об’єднані продажі консолей PlayStation і Xbox залишалися відносно незмінними протягом більш ніж 20 років. Кожне покоління цих двох консолей продавалося кількістю від 170 до 185 млн одиниць за весь термін експлуатації.

Як свідчить статистика, за перші 40 місяців доступності в усьому світі, продажі консолей Xbox X|S значно (майже удвічі) поступаються показникам PlayStation 5 ─ 28 млн проти 55,5 млн. Різниця становить 27,43 млн одиниць. Та ще краще почувається Nintendo Switch, яка випереджає PS5 на 4,41 млн одиниць. За перші 40 місяців продажу вона розійшлася тиражем в 59,9 млн пристроїв.

Джерело: vgchartz 1, 2

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