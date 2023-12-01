«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» отримала новий трейлер «Бродяга» з дивним персонажем у піджаку

GSC Game World опублікувала новий короткий, але цікавий трейлер «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», який отримав власну назву «Бродяга» (англійською Strider, тут місце для жартів про Колоброда та переклади Толкіна). Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 доволі похмурий, з нотками атмосфери горору. Туманний синопсис складений не надто витонченою українською:
«Не можна вбити Бога, як і не можна прибрати небо над нашою головою… Але їх бога вимкнули. Сотні були визволені від зловісної втіхи. Але як багато з них прохали цього? Тримайте декілька елементів для вашого пазлу, сталкери!»
Трейлер демонструє діалоги, епізоди бою та застосування зброї з оптичним прицілом. З погляду геймплея цікавою є сцена розбирання зброї – можливо, автори натякають на просунуті можливості у грі.
Найбільш загадковий момент – огляд кімнати зі стіною з моніторів та великими акустичними динаміками так кріслом, явно призначеним для жахливих експериментів.
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Чомусь трейлер озвучений лише англійською, але доступна українська розшифровка:
Бродяга: Пам’ятаєш, ти мене питав про талісман?
Бродяга: Просто порожня гільза.
Коршунов: Вирішив зі мною в солдатиків погратися?
Коршунов: Ми з Дмитром обговорюємо картину, що намалювалася останнім часом у Зоні.
Коршунов: І цей пазл ніяк не сходиться.
Коршунов: Допоможеш?
Бродяга: Вона не давала мені забути, що таке бути маріонеткою.
Фауст: Я зробив один хибний крок, і весь мій світ поринув у темряву.
Скіф: Мені шкода, Бродяго.
Бродяга: (сміється)
Бродяга: Це був день, коли вимкнулися псі-установки.
Бродяга: Голос Моноліта раптом зник.
Бродяга: Я прокинувся немов після багаторічної коми.
Бродяга: А в мене в прицілі падає тіло незнайомої мені людини.
Далін: Ми мали вибір.
Далін: Сидіти й чекати чергового Супервикиду…
Далін: …або ризикнути й здобути контроль над аномальною енергією!
Бродяга: От лише я не обирав цей шлях.
Бродяга: На відміну від тебе.
Персонаж у піджаку, якого, судячи з розшифровки, звуть Далін, когось дуже нагадує.
Дата виходу «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» так само уповита темрявою: у трейлері зазначений перший квартал 2024 року.
S.T.A.L.K.E.R. 2: нелінійний сюжет на 40 годин, 4 варіанти закінчення та інші цікаві факти від керівників GSC Game World