«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» отримала новий трейлер «Бродяга» з дивним персонажем у піджаку

GSC Game World опублікувала новий короткий, але цікавий трейлер «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», який отримав власну назву «Бродяга» (англійською Strider, тут місце для жартів про Колоброда та переклади Толкіна). Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 доволі похмурий, з нотками атмосфери горору. Туманний синопсис складений не надто витонченою українською:

«Не можна вбити Бога, як і не можна прибрати небо над нашою головою… Але їх бога вимкнули. Сотні були визволені від зловісної втіхи. Але як багато з них прохали цього? Тримайте декілька елементів для вашого пазлу, сталкери!»

Трейлер демонструє діалоги, епізоди бою та застосування зброї з оптичним прицілом. З погляду геймплея цікавою є сцена розбирання зброї – можливо, автори натякають на просунуті можливості у грі.

Найбільш загадковий момент – огляд кімнати зі стіною з моніторів та великими акустичними динаміками так кріслом, явно призначеним для жахливих експериментів.

Чомусь трейлер озвучений лише англійською, але доступна українська розшифровка:

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Бродяга: Пам’ятаєш, ти мене питав про талісман?

Бродяга: Просто порожня гільза.

Коршунов: Вирішив зі мною в солдатиків погратися?

Коршунов: Ми з Дмитром обговорюємо картину, що намалювалася останнім часом у Зоні.

Коршунов: І цей пазл ніяк не сходиться.

Коршунов: Допоможеш?

Бродяга: Вона не давала мені забути, що таке бути маріонеткою.

Фауст: Я зробив один хибний крок, і весь мій світ поринув у темряву.

Скіф: Мені шкода, Бродяго.

Бродяга: (сміється)

Бродяга: Це був день, коли вимкнулися псі-установки.

Бродяга: Голос Моноліта раптом зник.

Бродяга: Я прокинувся немов після багаторічної коми.

Бродяга: А в мене в прицілі падає тіло незнайомої мені людини.

Далін: Ми мали вибір.

Далін: Сидіти й чекати чергового Супервикиду…

Далін: …або ризикнути й здобути контроль над аномальною енергією!

Бродяга: От лише я не обирав цей шлях.

Бродяга: На відміну від тебе.

Персонаж у піджаку, якого, судячи з розшифровки, звуть Далін, когось дуже нагадує.

Дата виходу «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» так само уповита темрявою: у трейлері зазначений перший квартал 2024 року.