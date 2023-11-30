S.T.A.L.K.E.R. 2: нелінійний сюжет на 40 годин, 4 варіанти закінчення та інші цікаві факти від керівників GSC Game World

Ресурс Gamer Sky взяв інтерв’ю у керівництва студії GSC Game World: генерального директора Євгена Григоровича, виконавчого продюсера Марії Григорович та маркетинг-продюсера Владислава Новікова. Під час цієї бесіди керівники студії поділилися деякими подробицями стосовно майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Виявилось, що в демо версії можна знайти артефакт, якщо піти шукати інший маршрут. А в одній з печер розташований детектор артефактів. Для демонстрації ігрового процесу розробники використовували систему збереження в контрольних точках. На відміну від демо, фінальна версія гри матиме класичну систему збереження та завантаження в будь-якому місці. Також релізна версія матиме спеціальні посібники, щоб розповісти гравцям, як покращити свої навички виживання в небезпечному світі. Вони відсутні в демо версії.

У різних монстрів в грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl є власна система штучного інтелекту. Завдяки цьому кожен монстр має свою унікальну модель поведінки. Наприклад, дика собака не нападе на персонажа самостійно, але група диких собак спробує полювати на гравця.

Розробники хотіли, щоб більше гравців познайомилися зі S.T.A.L.K.E.R. 2, і зробили гру простішою у використанні. Проте в грі не буде окремої системи, яка б вказувала гравцям робити те чи інше. Ритм оповіді відповідає ситуації, в якій перебуває гравець у той чи інший час.

В демо версії була представлена обмежена система модифікації зброї. Вона дозволяє додати певні функції, змінювати зовнішній вигляд та спосіб тримання зброї. Що не було показано в демо, так це те, що деякі модифікації вогнепальної зброї вимагають пошуку певних NPC у грі. Вони допоможуть зі зміною типів боєприпасів та режимів стрільби, потужністю зброї та швидкістю перезаряджання тощо.

В трейлері показали потужну зброю, яку можна буде знайти ближче до кінця гри. Однак доведеться докласти чимало зусиль, щоб отримати її, а боєприпаси до неї дуже дорогі.

Курс Управління командою в бізнесі. Онлайн-курс для ефективного управління командою, спрямований на створення проактивних та самостійних команд, де мікроменеджмент не потрібний. Дізнатись про курс

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 — це нелінійна історія з величезним вмістом. Поведінка гравця в грі визначатиме конкретний напрямок, а сюжет дуже розширюється. Гравці не зможуть випробувати всі варіанти історії за один раз, тому що будуть доступні різні сюжетні напрямки. Основний сюжет триває приблизно 40 годин та має 4 варіанти закінчення. Побічні завдання також матимуть різні результати залежно від вибору гравця, а деякі побічні завдання певним чином впливатимуть на основний сюжет.

В грі передбачено стелс-режим. Він допоможе зі знешкодженням деяких ворогів, які мають надійні обладунки. Гравці зможуть вибрати зброю та спорядження відповідно до ситуації. Наприклад, стелс-геймплей дозволяє підійти до ворога ззаду та знешкодити його ножем; прямий постріл у голову завжди вб’є одним пострілом; для груп ворогів можна ефективно використовувати гранату; гравці також можуть використовувати предмети на полі бою, такі як бочки з паливом, вибухівку та інші вибухові речовини. На локаціях є багато перешкод, які можуть бути знищені, наприклад, коробки, скло тощо.

Використання рушія Unreal Engine 5 дозволило створити величезний безшовний відкритий світ. Глобальна система освітлення дозволяє створювати більш реалістичні переходи дня та ночі та різних погодних умов.

Консольна версія гри для Xbox матиме два режими: продуктивність і якість. Мета розробників — досягти частоти 60 к/с у режимі продуктивності. Що стосується роздільної здатності, якій відповідає така частота, наразі ще йде оптимізація, тому остаточні параметри ще невідомі. На ПК гра вимагатиме відеокарту не нижче GTX 1060. Але остаточні системні вимоги оголосять ближче до релізу.

Наразі розробники займаються остаточним шліфуванням гри, а це вимагає часу.