“Сам удома” — класичний різдвяний фільм, який найчастіше завантажували на піратських сайтах у 2022 році

Час перегляду різдвяних та новорічних фільмів офіційно настав, і як тут обійтися без пригод Кевіна МакКалістера? “Сам удома”, один з найпопулярніших святкових фільмів, цього року знову бив рекорди — щоправда, серед завантажень на піратських сайтах.

TorrentFreak проаналізував дані з BitTorrent та опублікував рейтинг “найбільш піратських класичних різдвяних фільмів”. Очолив перелік перший фільм “Сам удома” з Маколеєм Калкіним, Джо Пеші та Деніелом Стерном у головних ролях. Друга частина різдвяних пригод Кевіна МакКалістера “Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку” посіла друге місце. “Грінч”, “Ельф” та “Грінч — що вкрав Різдво” закривають п’ятірку лідерів цього року.

“Сам удома” вийшов на екрани в листопаді 1990 року. Маколей Калкін виконав роль Кевіна МакКалістера — маленького хлопчика, який сміливо захищає свій дім від грабіжників — після того, як сім’я випадково забула його вдома, поїхавши святкувати Різдво до Парижу. Фільм зібрав у прокаті 476,7 мільйона доларів, і залишався найкасовішим аж до 2011 року, доки його не випередив “Похмілля-2: з Вегаса до Бангкока”.

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Акторська кар’єра харизматичного Калкіна пішла угору після виходу “Сам удома”, а сам фільм на довгі роки залишається святковою традицією для мільйонів людей (про що свідчить перше місце у рейтингу TorrentFreak).

У цьому відео можна переглянути, як проходив процес знімання “Сам удома”:

Пізніше було випущено кілька сиквелів, але в жодному Калкін не знімався. Багато хто вважає, що все, що не стосується перших двох фільмів, є провалом, і творці таким чином просто намагаються заробити на назві франшизи.

Ті, хто бажає ще раз переглянути “Сам удома” або подивитися його вперше, мають для цього багато законних шляхів. Фільм доступний для трансляції на Disney+, Prime Video, iTunes або YouTube. Українські онлайн-кінотеатри та стрімінгові сервіси до свят зазвичай додають фільм у безплатну бібліотеку.

Джерело: Techspot