Для любителів неону: Sony представила нові DualSense та панелі PS5 в колекції HYPERPOP

Маргарита Юзяк

PS5 в колекції HYPERPOP / Sony

Sony презентувала свою першу колекцію 2026 року HYPERPOP з трьома новими неоновими дизайнами для контролерів DualSense та корпусом консолей PS5. Вся серія присвячена естетиці RGB.

У колекції три основні кольори Techno Red, Remix Green та Rhythm Blue. У кожному випадку це безшовний градієнт, який огинає корпус DualSense спереду і ззаду, з глянцевим покриттям, що виділяє кольори. Корпуси для PS5 виконані в такому ж стилі.

Бездротові контролери Hyperpop DualSense продаватимуться за ціною $85. Панелі для PS5 коштуватимуть $75 і будуть доступні в обмеженій кількості на окремих ринках. Колекція Hyperpop вийде 12 березня 2026 року. Попередні замовлення стартують 16 січня 2026 року за місцевим часом на сайті direct.playstation.com (де доступно) та у вибраних ритейлерів. Дати та наявність можуть відрізнятися залежно від країни.

Нагадаємо, попередню лімітовану колекція Icon Blue випустили на честь 30 років з моменту виходу першої консолі у США. Вся лінійка була натхненна історією бренду і символізмом. DualSense коштували так само $85. Окремо Sony випустила артбук з 400 сторінками “рідкісних” прототипів PlayStation.

Джерело: PlayStation.Blog

