PlayStation 5 тепер дозволяє під'єднати DualSense одразу до 4-х девайсів

Катерина Даньшина

Редактор новин

PlayStation 5 тепер дозволяє під'єднати DualSense одразу до 4-х девайсів
Sony почала розгортати оновлення для PlayStation 5, яке серед іншого дозволить під’єднати контролер DualSense одразу до кількох девайсів та швидко перемикатись між ними. 

Зі слів Sony, чимало користувачів використовують геймпади на численних пристроях — ПК, Mac, планшети тощо — тож забезпечення сумісності периферії “створить гнучкий та безперебійний ігровий досвід”. Це означає, що коли ви переходите, скажімо, з гри на PS5 у Steam, вам не доведеться постійно роз’єднувати та повторно підключати свій пристрій.

Система працюватиме шляхом призначення кожному пристрою окремого “слоту” на пристрої, який можна встановити натисканням комбінації кнопки PS та однієї з кнопок дій (трикутник/коло/хрестик/квадрат). Після цього ви зможете зберігати одночасно чотири пристрої та перемикатися між ними за допомогою кнопки PS та відповідної кнопки дії. Контролери DualSense сумісні з Windows, macOS, iOS, iPadOS, tvOS та Android.

Також з оновленням на PS 5 з’являється новий режим “Енергозбереження”, який дозволить скорочувати енергоспоживання шляхом зниження продуктивності ігор. Раніше Sony опублікувала список тайтлів, які підтримуватимуть нову опцію з її запуском: це Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls та Ghost of Yotei.

Щоб переконатися, що останнє оновлення активоване, перейдіть в розділ Налаштування > Система > Системне програмне забезпечення > Оновлення системного програмного забезпечення > Налаштування.

Sony випустить “нову” PS5 Digital для Європи: 825 ГБ замість терабайта, але така сама ціна

