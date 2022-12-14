SAMP/T Mamba — франко-італійська система ППО незабаром прибуде в Україну. Вона здатна вражати і балістичні ракети

Париж та Рим прийняли заявку Києва на системи ППО SAMP/T Mamba, розроблені концернами MBDA та Thales. Саме Італія має поставити одну із своїх систем, вважає посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Франція при цьому поставить відповідні засоби РЛС.

Останні труднощі, які заважали постачанню в Україну ЗРК SAMP/T Mamba, схоже, були подолані. Згідно з даними посла Франції в Україні Етьєна де Понсена, наразі все готове для відправлення цієї системи середньої дальності, розробленої MBDA та Thales у рамках спільного підприємства Eurosam.

«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони», – підтвердив Етьєн де Понсен. — «Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином, ми можемо задовольнити їхні потреби».

Постачання SAMP/T вже згадував міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Le Monde 9 грудня:

«Ми просимо SAMP/T та франко-італійську систему Mamba, — пояснив він. — Французька сторона позитивно відреагувала на наше прохання, але переговори з італійською стороною ще не завершено».

Таким чином, здається, що цю останню перешкоду було подолано. Система SAMP/T приєднається до вже переданих в Україну ЗРК: німецької IRIS-T, норвезько-американського NASAMS від США, італійському Aspide від Іспанії. Франція є великим постачальником ППО та MLRS в Україну: протягом осені були поставлені системи ППО Crotale та мінімум чотири установки LRU, аналога M270.

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ЗРК “Мамба” призначено для захисту наземних об’єктів від усіх видів повітряних загроз, включаючи крилаті, а також балістичні ракети малої та середньої дальності. Систему розроблено для протидії перешкодам та засобам радіоелектронної боротьби.

До складу комплексу входять радіолокаційні станції Thompson-CSF ARABEL,

командний модуль із системами управління в реальному часі, самохідні пускові установки на 8 ракет та ракети Aster-30 у транспортно-пускових контейнерах.

Система Mamba вражає літаки на відстані від 3 км до 100 км, а також балістичні ракети на 3-35 км, що летять на висоті до 25 км. Швидкість польоту ракет сягає 1400 м/с, за загальної маси 510 кг ракета несе 15-25 кг бойової частини.

Джерело: Сhallenges