Новини Пристрої 14.08.2025 comment views icon

Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
Ігровий монітор Samsung Odyssey OLED G6

Samsung оголосила про розширення лінійки моніторів для геймерів та початок продажів одразу трьох нових моделей: Odyssey OLED G6 (G60SF) з рекордною частотою оновлення 500 Гц, а також двох вигнутих моделей Odyssey G7 (G75F).

Samsung Odyssey OLED G6

Ігровий монітор Odyssey OLED G6 оснащений 27-дюймовою OLED-панеллю з частотою оновлення 500 Гц. Це рекорд для OLED-моніторів. Пристрій підтримує роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та забезпечує час відгуку 0,03 мс (GTG). Максимальна яскравість зображення досягає 1000 ніт.

Новинка отримала сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500. Також заявлено про підтримку технологій NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro. Samsung Odyssey OLED G6 пройшов сертифікацію Pantone Validated і здатен відображати понад 2100 кольорів та більше 110 відтінків шкіри з бібліотеки Pantone.

Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
Ігровий монітор Samsung Odyssey OLED G6

Крім того, Samsung використала фірмову технологію Glare Free для мінімізації відблисків та OLED Safeguard+, що запобігає вигоранню пікселів навіть при тривалому використанні. Монітор має трирічну гарантію.

Ціна Samsung Odyssey OLED G6 становить $999,99.

Samsung Odyssey G7

Водночас Samsung представила дві нові моделі Odyssey G7 з вигнутим дисплеєм з радіусом кривизни 1000R.

37-дюймовий Odyssey G7

  • Роздільна здатність: 4K UHD (3840×2160)
  • Частота оновлення: 165 Гц
  • Час відгуку: 1 мс (GTG)
  • Підтримка AMD FreeSync Premium Pro
Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
Ігровий монітор Samsung Odyssey G7

40-дюймовий Odyssey G7

  • Роздільна здатність WUHD (5120×2160) з широким форматом 21:9
  • Частота оновлення: 180 Гц
  • Час відгуку 1 мс (GTG)
  • Сертифікація VESA DisplayHDR 600

Для багатозадачності у 40-дюймової моделі є підтримка режимів Picture-by-Picture та Picture-in-Picture.

Обидві моделі оснащені технологіями CoreSync і CoreLighting+ для синхронізації підсвітки з кольорами на екрані. Також вони підтримують Auto Source Switch+, що автоматично перемикає джерело сигналу.

Ціна 37-дюймової моделі Odyssey G7 становить $899,99, а 40-дюймову версію оцінили у $1199,99.

Джерело: techpowerup

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вигорання OLED під мікроскопом — результати 15-місячного експерименту
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Дуже тонкий Samsung Galaxy Fold7 на дуже великому фото та ймовірна дата виходу
Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra
В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність — один бренд удвічі витриваліший за iPhone та Pixel
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
Вийшли монітори Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 і ще дві моделі
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
ASUS анонсувала монітор ProArt PA32QCV — 6K та точні кольори за $1300
Samsung Galaxy S25 FE: повні характеристики "народного" флагмана до анонсу
Samsung Galaxy Fold7 «засвітився» на фото — нові деталі та характеристики
Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати