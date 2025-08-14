Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7

Ігровий монітор Samsung Odyssey OLED G6

Samsung оголосила про розширення лінійки моніторів для геймерів та початок продажів одразу трьох нових моделей: Odyssey OLED G6 (G60SF) з рекордною частотою оновлення 500 Гц, а також двох вигнутих моделей Odyssey G7 (G75F).

Samsung Odyssey OLED G6

Ігровий монітор Odyssey OLED G6 оснащений 27-дюймовою OLED-панеллю з частотою оновлення 500 Гц. Це рекорд для OLED-моніторів. Пристрій підтримує роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та забезпечує час відгуку 0,03 мс (GTG). Максимальна яскравість зображення досягає 1000 ніт.

Новинка отримала сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500. Також заявлено про підтримку технологій NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro. Samsung Odyssey OLED G6 пройшов сертифікацію Pantone Validated і здатен відображати понад 2100 кольорів та більше 110 відтінків шкіри з бібліотеки Pantone.

Крім того, Samsung використала фірмову технологію Glare Free для мінімізації відблисків та OLED Safeguard+, що запобігає вигоранню пікселів навіть при тривалому використанні. Монітор має трирічну гарантію.

Ціна Samsung Odyssey OLED G6 становить $999,99.

Samsung Odyssey G7

Водночас Samsung представила дві нові моделі Odyssey G7 з вигнутим дисплеєм з радіусом кривизни 1000R.

37-дюймовий Odyssey G7

Роздільна здатність: 4K UHD (3840×2160)

Частота оновлення: 165 Гц

Час відгуку: 1 мс (GTG)

Підтримка AMD FreeSync Premium Pro

40-дюймовий Odyssey G7

Роздільна здатність WUHD (5120×2160) з широким форматом 21:9

Частота оновлення: 180 Гц

Час відгуку 1 мс (GTG)

Сертифікація VESA DisplayHDR 600

Для багатозадачності у 40-дюймової моделі є підтримка режимів Picture-by-Picture та Picture-in-Picture.

Обидві моделі оснащені технологіями CoreSync і CoreLighting+ для синхронізації підсвітки з кольорами на екрані. Також вони підтримують Auto Source Switch+, що автоматично перемикає джерело сигналу.

Ціна 37-дюймової моделі Odyssey G7 становить $899,99, а 40-дюймову версію оцінили у $1199,99.

Джерело: techpowerup