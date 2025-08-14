Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7

Samsung оголосила про розширення лінійки моніторів для геймерів та початок продажів одразу трьох нових моделей: Odyssey OLED G6 (G60SF) з рекордною частотою оновлення 500 Гц, а також двох вигнутих моделей Odyssey G7 (G75F).
Samsung Odyssey OLED G6
Ігровий монітор Odyssey OLED G6 оснащений 27-дюймовою OLED-панеллю з частотою оновлення 500 Гц. Це рекорд для OLED-моніторів. Пристрій підтримує роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та забезпечує час відгуку 0,03 мс (GTG). Максимальна яскравість зображення досягає 1000 ніт.
Новинка отримала сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500. Також заявлено про підтримку технологій NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro. Samsung Odyssey OLED G6 пройшов сертифікацію Pantone Validated і здатен відображати понад 2100 кольорів та більше 110 відтінків шкіри з бібліотеки Pantone.
Крім того, Samsung використала фірмову технологію Glare Free для мінімізації відблисків та OLED Safeguard+, що запобігає вигоранню пікселів навіть при тривалому використанні. Монітор має трирічну гарантію.
Ціна Samsung Odyssey OLED G6 становить $999,99.
Samsung Odyssey G7
Водночас Samsung представила дві нові моделі Odyssey G7 з вигнутим дисплеєм з радіусом кривизни 1000R.
37-дюймовий Odyssey G7
- Роздільна здатність: 4K UHD (3840×2160)
- Частота оновлення: 165 Гц
- Час відгуку: 1 мс (GTG)
- Підтримка AMD FreeSync Premium Pro
40-дюймовий Odyssey G7
- Роздільна здатність WUHD (5120×2160) з широким форматом 21:9
- Частота оновлення: 180 Гц
- Час відгуку 1 мс (GTG)
- Сертифікація VESA DisplayHDR 600
Для багатозадачності у 40-дюймової моделі є підтримка режимів Picture-by-Picture та Picture-in-Picture.
Обидві моделі оснащені технологіями CoreSync і CoreLighting+ для синхронізації підсвітки з кольорами на екрані. Також вони підтримують Auto Source Switch+, що автоматично перемикає джерело сигналу.
Ціна 37-дюймової моделі Odyssey G7 становить $899,99, а 40-дюймову версію оцінили у $1199,99.
Джерело: techpowerup
