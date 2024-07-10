Samsung Galaxy Flip6: приріст пам’яті, батареї та мегапікселів камери. На $100 дорожче (від 50 тис. грн)

На додачу до Galaxy Fold6 компанія Samsung також випустила оновлення доступнішого складаного смартфона Galaxy Flip6. На відміну від старшого брата, ця модель отримала значно більше апаратних оновлень, хоча її теж не оминуло подорожчання.

У Galaxy Flip6 зовнішній дисплей залишився 3,4-дюймовим і тепер поступається деяким конкурентам, як от Motorola Razr Plus. Тут використовується AMOLED панель з роздільною здатністю 720×748 пікселів та частотою 60 Гц.

Вдосконалення відбулося, більшою частиною, завдяки програмним функціям. У рамках One UI 6.1.1 Galaxy Flip6 отримав кілька нових віджетів і функцій для дисплея кришки. Це включає Suggested replies на основі штучного інтелекту для сповіщень про повідомлення. Ще є функція Photo Ambient, яка може оновлювати шпалери в режимі реального часу на основі часу та погоди, як це було вперше запущено на Galaxy S24, а також Interactive Wallpaper з 3D-персонажами, які реагують на рух пристрою. Тепер можна показувати більше одного віджета на дисплеї одночасно.

Внутрішній дисплей виконаний на базі 6,7-дюймової Dynamic AMOLED 2X панелі з роздільною здатністю 2640×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій отримав новий процесор Snapdragon 8 Gen 3, спеціально оптимізований для Samsung. Обсяг оперативної пам’яті збільшено до 12 ГБ, а місткість сховища становить 256 або 512 ГБ.

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Samsung оновила камеру Galaxy Flip6. Замість 12-мегапіксельного сенсора в головному модулі тепер використовується 50-мегапіксельний сенсор, доповнений оптичною системою стабілізації зображення. Хоча телефото модуль відсутній, збільшена роздільна здатність повинна забезпечити якісний зум. Також тут є 12-мегапіксельний надширококутний модуль. Samsung оновила FlexCam (активується під час підняття пристрою) за допомогою AutoZoom, який може автоматично кадрувати знімок. Фронтальна камера – 10-мегапіксельна без автофокусу.

Ще одне суттєве оновлення – акумулятор. Місткість батареї збільшено до 4000 мАг, приблизно на 8% в порівнянні з попередником. Також покращено захист від пилу (насправді, дрібних часток розміром від 1 мм) – тепер пристрій відповідає рейтингу IP48. Розміри становлять 165,1×71,9×6,9 мм (85,1×71,9×14,9 мм) у складеному вигляді, а вага – 187 г. Товщина у закритому стані трохи зменшилась, навіть попри більшу батарею. Як і у випадку Galaxy Fold6, виробник обіцяє випускати оновлення ОС та безпеки протягом 7 років.

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Ціна Samsung Galaxy Flip6 починається від $1099 (це також на $100 більше, ніж у попередника). Ціна в Україні становить від 49 999 грн. Пристрій доступний у сріблясто-сірому, жовтому, блакитному і м’ятному кольорах.

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