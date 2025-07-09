Новини Пристрої 09.07.2025 о 20:22 comment views icon

Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від ціна від 15 тис. грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від ціна від 15 тис. грн
Samsung оновила смартгодинники
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Разом зі складаними смартфонами компанія Samsung також представила пару нових розумних годинників Galaxy Watch8 і Galaxy Watch8 Classic. Оновлення в цих моделях торкнулися як зовнішнього вигляду, так і апаратної частини.

Samsung Galaxy Watch8

Новий Galaxy Watch8 став найтоншим в історії серії. Інженери переробили внутрішню структуру та покращили кріплення компонентів. Як наслідок, пристрій став на 11% тоншим. Тепер його товщина становить 8,6 мм проти 9,7 мм у Watch7. В дизайні годинника поєднується коло та квадрат. Такий підхід зробив годинник зручнішим для носіння, забезпечив кращу стабільність на зап’ясті й точніше вимірювання біометричних показників.

Корпус Samsung Galaxy Watch8 доступний у двох розмірах: 40 та 44 мм. Діагональ Super AMOLED дисплея становить 1,34 (438×438 пікселів) та 1,47 (480×480 пікселів) дюйма відповідно. Попри нову форму корпуса, дисплеї залишаються круглими. Водночас яскравість зображення зросла до 3000 ніт.

Серцем нового смартгодинника став процесор Exynos W1000, який працює у зв’язці з 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ сховища. Батарея також оновилась: 325 мА·год для 40 мм і 435 мА·год для 44 мм. Підтримується швидка бездротова зарядка.

Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від ціна від 15 тис. грн
Розумні годинники Samsung Galaxy Watch8 та Watch8 Classic

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Модель Watch8 Classic також отримала нову форму. Проте у цьому випадку більше уваги привертає повернення фізичного обертового безеля, що дозволяє зручно й точно переміщатися інтерфейсом. Ще одна новинка — кнопка швидкого доступу до улюблених застосунків.

Годинник доступний лише в одному розмірі 46 мм. Попри чималий розмір корпусу, діагональ дисплея становить лише 1,34 дюйма (438×438 пікселів) — як 40-міліметрової версії Watch8. Для порівняння, Watch6 Classic мав 1,5-дюймовий дисплей у 47-міліметровій версії. Товщина корпусу становить 10,6 мм, що лише трохи менше за Watch6 Classic. Проте батарея збільшилась 425 мА·год.

Watch8 Classic також заснований на чипсеті Exynos W1000, має 2 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища. Це у 4 рази більше, ніж у Watch6 Classic. Такий обсяг сховища може бути корисним для зберігання музики, карт та інших офлайн-даних.

В обох моделях використовується датчик Samsung BioActive Sensor (оптичний сенсор біосигналу + електричний сигнал серця + аналіз біоелектричного імпедансу). Ще є датчик температури, акселерометр, барометр, гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітленості. Підтримується зв’язок LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS/Beidou/Galileo. Корпуси забезпечують захист 5ATM, IP68, MIL-STD-810H.

Нові смартгодинники працюють під управлінням One UI 8 Watch на базі Wear OS 6. Вони мають покращений інтерфейс, як от груповані сповіщення, закріплення часто використовуваних застосунків та зручні віджети. Програмна платформа отримала вбудованого ШІ-асистента Google Gemini. Користувачі можуть виконувати різні завдання за допомогою голосових команд у застосунках Samsung Health, календарі, будильнику та нагадуваннях.

Нові моделі Samsung Galaxy Watch8 та Galaxy Watch8 Classic вже доступні для попереднього замовлення. Ціна на Galaxy Watch8 починається з 14999 грн.

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