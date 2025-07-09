Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від ціна від 15 тис. грн

Samsung оновила смартгодинники

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Разом зі складаними смартфонами компанія Samsung також представила пару нових розумних годинників Galaxy Watch8 і Galaxy Watch8 Classic. Оновлення в цих моделях торкнулися як зовнішнього вигляду, так і апаратної частини.

Samsung Galaxy Watch8

Новий Galaxy Watch8 став найтоншим в історії серії. Інженери переробили внутрішню структуру та покращили кріплення компонентів. Як наслідок, пристрій став на 11% тоншим. Тепер його товщина становить 8,6 мм проти 9,7 мм у Watch7. В дизайні годинника поєднується коло та квадрат. Такий підхід зробив годинник зручнішим для носіння, забезпечив кращу стабільність на зап’ясті й точніше вимірювання біометричних показників.

Корпус Samsung Galaxy Watch8 доступний у двох розмірах: 40 та 44 мм. Діагональ Super AMOLED дисплея становить 1,34 (438×438 пікселів) та 1,47 (480×480 пікселів) дюйма відповідно. Попри нову форму корпуса, дисплеї залишаються круглими. Водночас яскравість зображення зросла до 3000 ніт.

Серцем нового смартгодинника став процесор Exynos W1000, який працює у зв’язці з 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ сховища. Батарея також оновилась: 325 мА·год для 40 мм і 435 мА·год для 44 мм. Підтримується швидка бездротова зарядка.

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Модель Watch8 Classic також отримала нову форму. Проте у цьому випадку більше уваги привертає повернення фізичного обертового безеля, що дозволяє зручно й точно переміщатися інтерфейсом. Ще одна новинка — кнопка швидкого доступу до улюблених застосунків.

Годинник доступний лише в одному розмірі 46 мм. Попри чималий розмір корпусу, діагональ дисплея становить лише 1,34 дюйма (438×438 пікселів) — як 40-міліметрової версії Watch8. Для порівняння, Watch6 Classic мав 1,5-дюймовий дисплей у 47-міліметровій версії. Товщина корпусу становить 10,6 мм, що лише трохи менше за Watch6 Classic. Проте батарея збільшилась 425 мА·год.

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Watch8 Classic також заснований на чипсеті Exynos W1000, має 2 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища. Це у 4 рази більше, ніж у Watch6 Classic. Такий обсяг сховища може бути корисним для зберігання музики, карт та інших офлайн-даних.

В обох моделях використовується датчик Samsung BioActive Sensor (оптичний сенсор біосигналу + електричний сигнал серця + аналіз біоелектричного імпедансу). Ще є датчик температури, акселерометр, барометр, гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітленості. Підтримується зв’язок LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS/Beidou/Galileo. Корпуси забезпечують захист 5ATM, IP68, MIL-STD-810H.

Нові смартгодинники працюють під управлінням One UI 8 Watch на базі Wear OS 6. Вони мають покращений інтерфейс, як от груповані сповіщення, закріплення часто використовуваних застосунків та зручні віджети. Програмна платформа отримала вбудованого ШІ-асистента Google Gemini. Користувачі можуть виконувати різні завдання за допомогою голосових команд у застосунках Samsung Health, календарі, будильнику та нагадуваннях.

Нові моделі Samsung Galaxy Watch8 та Galaxy Watch8 Classic вже доступні для попереднього замовлення. Ціна на Galaxy Watch8 починається з 14999 грн.

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