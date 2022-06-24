Samsung представила 200-мегапіксельний сенсор для камер смартфонів із найменшими пікселями (0,56 мкм)

Компанія Samsung представила свій новітній сенсор для камер смартфонів ISOCELL HP3. Він має діагональ 1/1,4 дюйма та роздільну здатність 200 Мп. Передбачається, що він дозволить випускати тонкі преміальні смартфони з сучасними можливостями знімання.

Сам собою сенсор вийшов досить великим, як для камер смартфонів. Разом з тим він має одні з найменших у галузі пікселі розмірами 0,56 мкм. Розмір пікселя ISOCELL HP3 на 20% менше, ніж у сенсора ISOCELL HP1, випущеного минулого року.

Крім великих і малих цифр сенсор Samsung ISOCELL HP3 має низку технологічних переваг. Так, кожен піксель має можливість автофокусування. Технологія Super QPD дозволяє використовувати одну лінзу для кластера з чотирьох пікселів для швидшого та точнішого фокусування. Сенсор здатний об’єднати чотири 0,56-мікронних пікселі у більший 1,12-мікронний для отримання 50-мегапіксельним знімком в умовах слабкої освітленості. Також підтримується можливість об’єднання 16 пікселів в один розміром 2,24 мкм для знімання в темніших умовах.

На додаток до фотографій високої роздільної здатності сенсор ISOCELL HP3 дозволяє знімати відео 8K зі швидкістю 30 кадрів в секунду і 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду, використовуючи майже всю ширину сенсора. Нарешті, новинка забезпечує 14-бітну глибину кольору, тоді як більшість сенсорів для смартфонів пропонують лише 12-бітну глибину.

Масове виробництво сенсора Samsung ISOCELL HP3 розпочнеться цього року, а смартфони з ним з’являться на ринку вже у 2023 році.

Джерело: Engadget