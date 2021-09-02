Samsung представила 200-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов

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С рекордно маленькими пикселями 0,64 мкм и новой технологией биннинга под названием ChameleonCell.

Samsung анонсировала «первый в отрасли» сенсор для камер смартфонов разрешением 200 Мп (16384х12288 пикселей) — ISOCELL HP1. Это сенсор рекордно большого разрешения с рекордно маленькими пикселями 0,64 мкм — как в 50-мегапиксельном фотосенсоре ISOCELL JN1. Оптический формат — 1/1,22 дюйма.

Ключевая особенность ISOCELL HP1 (помимо рекордного разрешения) — новая технология биннинга (суммирование зарядов с соседних пикселей для захвата большего количества света в условиях слабого освещения) под названием ChameleonCell. По сути, это дальнейшее развитие уже знакомой технологии Nona-Binning. Заявлено два режима работы: 2х2 и 4х4. В первом случае пиксели объединяются в группы по четыре (эквивалент 1,28 мкм), а разрешение снимка при этом снижается до 50 Мп, во втором — по 16 (2,65 мкм) при разрешении 12,5 Мп.

Что касается возможностей видеосъемки, в режиме 2х2 поддерживается запись видео 8K. Samsung заявляет, что HP1 способен снимать 8K без кропа, хотя стандартные 8K (7680×4320) меньше 50 мегапикселей.

Одновременно с 200-Мп ISOCELL HP1 дебютировал 50-Мп ISOCELL GN5. Это сенсор формата 1/1,57 дюйма с более крупными пикселями размерами 1 мкм и поддержкой всенаправленной технологии автофокусировки Dual Pixel Pro. ISOCELL GN5 также использует запатентованную технологию Samsung, которая впервые в отрасли адаптирует изоляцию Front Deep Trench (FDTI) к Dual Pixel.

По сути, GN5 — уменьшенная версия GN2 с пикселями 1,4 мкм (Xiaomi Mi 11 Ultra).

Осталось дождаться первых серийных смартфонов и примеров снимков, чтобы оценить возможности 200-мегапиксельного сенсора на практике. Samsung не уточняет сроки начала массового производства, но ознакомительные образцы уже доступны производителям смартфонов. Ранее сообщалось, что 200-Мп камеры могут получить Galaxy S22 Ultra и Xiaomi Mi 12 Ultra.

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Можно вспомнить, что переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода — именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальных флагманах Galaxy Note20 Ultra и Galaxy S21 Ultra.

Ранее сообщалось, что Samsung решила отказаться от гонки мегапикселей в пользу более рационального подхода в развитии камер для смартфонов. Но, похоже, Samsung пока не готова отказываться от гонки мегапикселей. Теперь 600-мегапиксельная фотоматрица не кажется такой нереальной, как ранее. Не так давно также проскакивали сообщения дюймового сенсора следующего поколения разрешением 150 Мп и модели разрешением 250 Мп.