Наступна презентація Samsung Unpacked пройде 10 серпня — на ній очікуються складані смартфони Galaxy Fold4 та Flip4, а також смартгодинники Galaxy Watch 5

Точну дату традиційної літньої презентації Samsung Unpacked повідомив відомий інсайдер Еван Блас (@evleaks) та опублікував зображення запрошення, яке, вочевидь, взято з офіційних промоматеріалів компанії. Окрім дати, на ньому також можна побачити розмите зображення поки що неанонсованого складаного Samsung Galaxy Flip4, яке раніше злили той же Еван Блас разом з 91Mobiles.

Samsung Galaxy Flip4 — одна з кількох очікуваних нових пристроїв, які покажуть на майбутній презентації. Це оновлення торішньої моделі Z Flip3 (компактна «жабка» з екраном, який можна згинати навпіл). Разом з Galaxy Flip4 очікується нове покоління смартфона-планшета з розкладним гнучким екраном Galaxy Fold4 — його рендери потрапили в мережу ще на початку травня. За попередніми даними, Galaxy Fold4 збереже дизайн попередника, але отримає поліпшені технічні характеристики та низку нових функціональних можливостей.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

Раніше Джон Проссер — інший інсайдер з не найкращою репутацією — також вказував 10 серпня як потенційну дату проведення наступної великої презентації Unpacked. Він також зазначав, що у продаж нові гнучкі смартфони Galaxy Fold можуть надійти 26 серпня. Тепер чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації від Samsung, але Еван Блас вкрай рідко помиляється.

Разом з Galaxy Flip4 та Galaxy Fold4 під час заходу очікується щонайменше ще один значний анонс — смартгодинники Galaxy Watch 5. Новим моделям, які прийдуть на зміну тогорічним Galaxy Watch 4, доведеться змагатися не тільки з Apple Watch Series 7, але також з Google Pixel Watch.