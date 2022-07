Наступна презентація Samsung Unpacked пройде 10 серпня — на ній очікуються складані смартфони Galaxy Fold4 та Flip4, а також смартгодинники Galaxy Watch 5

Точну дату традиційної літньої презентації Samsung Unpacked повідомив відомий інсайдер Еван Блас (@evleaks) та опублікував зображення запрошення, яке, вочевидь, взято з офіційних промоматеріалів компанії. Окрім дати, на ньому також можна побачити розмите зображення поки що неанонсованого складаного Samsung Galaxy Flip4, яке раніше злили той же Еван Блас разом з 91Mobiles.

Samsung Galaxy Flip4 — одна з кількох очікуваних нових пристроїв, які покажуть на майбутній презентації. Це оновлення торішньої моделі Z Flip3 (компактна «жабка» з екраном, який можна згинати навпіл). Разом з Galaxy Flip4 очікується нове покоління смартфона-планшета з розкладним гнучким екраном Galaxy Fold4 — його рендери потрапили в мережу ще на початку травня. За попередніми даними, Galaxy Fold4 збереже дизайн попередника, але отримає поліпшені технічні характеристики та низку нових функціональних можливостей.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**

See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU

— Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022