Камери Samsung Galaxy S26 отримали нову розумну функцію, яка залишилась майже непоміченою

Samsung

Samsung непомітно додала у нову лінійку Galaxy S26 функцію перекладу у реальному часі в застосунку камери.





Хоча виробник до цього вже впроваджував функцію Overlay Translation у попередні моделі своїх смартфонів, Galaxy S26 стануть першими, здатними здійснювати переклад в режимі реального часу безпосередньо у видошукачі. Тепер замість відображення перекладеного тексту у спливаючих вікнах, іншомовний текст замінятиметься на рідну користувачу мову в режимі реального часу, зберігаючись у незмінному положенні під час переміщення камери. Вуличні знаки, меню, написи та інструкції відображатимуться знайомою мовою та природно переміщуватимуться разом з навколишнім середовищем.

Функція працює на базі Overlay Translation, яка також підтримується попередніми поколіннями смартфонів Samsung. Overlay Translation не просто здійснює переклад, а відновлює супутнє зображення. Текст розпізнається за допомогою технології OCR та перекладається за допомогою нейронного механізму машинного перекладу Samsung. Вихідний текст видаляється, відновлюється фон зображення з допомогою штучного заповнення (AI in-painting), а потім на зображення розміщується переклад у відповідному стилі та місці.

На смартфонах попередніх поколінь функція доступна у застосунку “Галерея” та Samsung Internet, де пристрої мають достатньо часу для повного відновлення зображення. У лінійці Galaxy S26 функція виконується в режимі реального часу через камеру. Однак вона також має певні обмеження у продуктивності. Розширена функція відновлення фону (in-painting) вимагає великої обчислювальної потужності в режимі реального часу у видошукачі камери та працює лише зі статичними зображеннями.

В Galaxy S26 Samsung приділив багато уваги швидкому розпізнаванню тексту та перекладу. Перекладений текст динамічно накладається у міру переміщення камери. Для використання цієї функції користувачам необхідно навести камеру на текст або зображення, натиснути кнопку “Т“. Невдовзі перекладений текст починає рухатись з ракурсом камери.





Перекладений текст залишається прив’язаним до зображення та дозволяє користувачам бачити зображення, адаптовані під їхню рідну мову. У Samsung зазначають, що наразі функція доступна лише у смартфонах лінійки Galaxy S26, однак її отримуватимуть й майбутні моделі з вищими обчислювальними потужностями.

Раніше ми писали про 4 оновлення камери Galaxy S26 Ultra, які Samsung не показала під час демонстрації. Ми також розбирались з тим, чи краще працює функція Privacy Display на Galaxy S26 Ultra за відповідну захисну плівку.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Android Authority