Samsung та LG почали виробництво OLED-панелей для Apple iPad Pro. Готові планшети почнуть продаватися в квітні

OLED-дисплеї для обох моделей iPad Pro наступного покоління від Apple починають вироблятися на потужностях Samsung Display та LG Display, вони мають встигнути для продажу готових планшетів у квітні.

За інформацією корейського видання The Elec, LG Display нещодавно розпочала виробництво тонкоплівкових транзисторів (TFT) для нових 13-дюймових дисплеїв iPad Pro, тоді як Samsung цього тижня запустить власне TFT-виробництво для нового 11-дюймового iPad Pro.

Очікується, що готові 11-дюймові та 13-дюймові OLED-дисплеї iPad Pro надійдуть у масове виробництво приблизно в березні, щоб встигнути до запланованого на квітень релізу, передає MacRumors. Аналітик Apple Мінг-Чі Куо заявив, що очікує запуск нових моделей iPad Pro у другому кварталі 2024 року, який триватиме з квітня по червень.

OLED-дисплеї вперше з’являться в лінійці iPad. Apple їх для iPhone та Apple Watch, але більші OLED-екрани коштують дорожче. У порівнянні зі світлодіодами (LED) або miniLED, органічні світлодіоди OLED забезпечують глибший чорний колір і яскравіші кольори.

Прогноз постачання OLED iPad Pro від Apple на цей рік зменшився до 8 млн одиниць, порівняно з 10 млн одиниць, як прогнозувалося на 2024-й торік. Минулого року Apple не випустила жодної нової моделі iPad, тому буде цікаво подивитися, чи зможе відкладений попит компенсувати відносно низькі продажі всього асортименту техніки Apple. Очікується, що дисплеї будуть втричі дорожчими за ті, що використовуються в iPhone, що може призвести до значно вищих цін для покупців.

Очікується, що поряд з новими дисплеями, моделі iPad Pro будуть оснащені процесором Apple M3, який дебютував у нових моделях MacBook Pro минулого року. M3 побудований за 3-нм технологією і повинен забезпечити помітне покращення графічної продуктивності порівняно з чипом M2, який зараз використовується в iPad Pro.

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