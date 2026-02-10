tradfi
Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп

Олександр Федоткін

Samsung анонсувала бюджетний смартфон F70e зі шкіряним оздобленням задньої панелі.


Варто зазначити, що подібних моделей в компанії небагато. Зазвичай смартфони Samsung складаються зі скла та пластика. F70e отримає 6,7″ ЖК-дисплей з роздільною здатністю HD+ 1600×720 та частотою оновлення 120 Гц, пікова яскравість складатиме 800 ніт.

Він працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 6300 та матиме 6 ГБ ОЗП. Обсяг вбудованої пам’яті складе 128 ГБ для обох версій. Слот під карту microSD дозволяє збільшити пам’ять до 2 ТБ. Смартфон також отримає фронтальну камеру на 8 Мп, ключовий датчик на 50 Мп на задній панелі та камеру глибини на 2 Мп. 

Galaxy F70e оснащений акумулятором місткістю 6000 мА·год. Виробник запевняє, що батарея має забезпечувати роботу смартфона до двох днів без підзарядки. Підтримується швидка провідна зарядка потужністю 25 Вт. Однак зарядний пристрій доведеться купувати самостійно. 


Смартфон отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP54, подвійний гібридний слот під nano SIM-карти, аудіороз’єм, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.4 та підтримку 12 діапазонів 5G. F70e працює під керуванням One UI 8 на базі Android 16. У Samsung обіцяють, що телефон отримуватиме оновлення ОС та безпеки упродовж 6 років. 

На індійському ринку телефон з’явиться у продажу вже наприкінці лютого за ціною $143 за версію з 4 ГБ ОЗП та $165 — за версію з 6 ГБ ОЗП.

Ми писали, що менш ніж за три тижні до офіційної презентації серії Samsung Galaxy S26 компанія переходить у найбільш активну фазу маркетингу. Південнокорейський гігант електроніки опублікував одразу три короткі тизерні відео, які прямо натякають на масштабні покращення камер. Натомість Майбутній Samsung Galaxy S27 Ultra може отримати нову систему розпізнавання обличчя Polar ID. Це технологія, яка використовує поляризоване світло замість класичного 3D-сканування. За даними з витоків, такий модуль приблизно на 50% менший за нинішні рішення.

Джерело: NotebookCheck

