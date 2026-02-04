Face ID без "острівця": Samsung Galaxy S27 Ultra отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя

Samsung Galaxy S25 Ultra / ITC.UA

Майбутній Samsung Galaxy S27 Ultra може отримати нову систему розпізнавання обличчя Polar ID. Це технологія, яка використовує поляризоване світло замість класичного 3D-сканування. За даними з витоків, такий модуль приблизно на 50% менший за нинішні рішення. Це дозволяє зберегти мінімалістичний дизайн із невеликим отвором під фронтальну камеру й водночас забезпечити високий рівень захисту.





Протягом років користувачі смартфонів стикалися з компромісом у сфері біометрії. Максимальна безпека розпізнавання обличчя зазвичай означала великий виріз або “чубчик” у верхній частині дисплея. Apple зробила ставку на Dynamic Island, тоді як Samsung зберегла компактний отвір у екрані. Але це також означало простіше й менш захищене розблокування обличчям. Нові чутки вказують, що Galaxy S27 Ultra може усунути цю різницю саме завдяки технології Polar ID.

За інформацією від @phonefuturist, Samsung вивчає можливу співпрацю з компанією Metalenz. Разом вони можуть представити систему, яка ідентифікує користувача за фізичними властивостями поляризованого світла. На відміну від 3D-сканування, де потрібен набір датчиків для вимірювання глибини, Polar ID аналізує те, як світло відбивається від шкіри людини.

Принцип роботи базується на так званих “поляризаційних підписах”. Кожен матеріал відбиває світло по-різному. Людська шкіра унікально розсіює ближнє інфрачервоне світло, і цю особливість не можуть відтворити паперові фото, екрани чи навіть складні силіконові маски. Під час погляду на смартфон пристрій випромінює інфрачервоне світло, а спеціальний сенсор одночасно фіксує зображення й дані поляризації. Завдяки здатності відрізняти біологічні тканини від неорганічних матеріалів систему надзвичайно складно обдурити. Увесь процес триває близько 180 мс, що відповідає швидкості найкращих сучасних рішень.





Окрема перевага — габарити. Класичні захищені системи розпізнавання обличчя потребують проєктора точок, ІЧ-камери та підсвітки. Polar ID об’єднує всі ці компоненти в один модуль, який, за повідомленнями, на 50% компактніший за нинішні 3D-системи. Завдяки цьому Samsung може розмістити всю систему в межах стандартного отвору для селфі-камери. Це дозволить зберегти суцільний екран і водночас забезпечити рівень безпеки, достатній для банківських застосунків і мобільних платежів.

Попри технічну привабливість, варто зберігати здоровий скепсис. Джерело витоку має змішану історію точності, а до релізу лінійки Galaxy S27 ще далеко. Ба більше, Samsung наразі навіть не фіналізувала характеристики цих смартфонів, і під час розробки плани можуть змінитися.

Джерело: androidheadlines