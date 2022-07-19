СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях сходу України

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію чергової підпільної криптоферми — цього разу таку виявили на Харківщині, де зловмисники щомісяця викрадали промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень, повідомляють в СБУ.
Слідчі встановили, що до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів, які встановили технологічне обладнання в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова. Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги необлікованої електроенергії, яку отримували через несанкціоноване підключення до мережі.
Систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури у прифронтових районах, наголошують в СБУ.
Заходи з викриття і блокування злочину проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва.
Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності. Наразі за матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам нелегального бізнесу про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
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