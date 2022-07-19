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СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях сходу України

СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях сходу України

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію чергової підпільної криптоферми — цього разу таку виявили на Харківщині, де зловмисники щомісяця викрадали промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень, повідомляють в СБУ.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Слідчі встановили, що до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів, які встановили технологічне обладнання в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова. Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги необлікованої електроенергії, яку отримували через несанкціоноване підключення до мережі.

СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях сходу України

Систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури у прифронтових районах, наголошують в СБУ.

Заходи з викриття і блокування злочину проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності. Наразі за матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам нелегального бізнесу про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Один із найгірших днів криптоіндустрії в історії: що сталося з ринком криптовалют і чи чекає на нас криптозима?


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