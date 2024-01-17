Сергій Гальонкін тепер працює в студії колишнього керівника GTA і Rockstar як старший віцепрезидент

Сергій Гальонкін, який наприкінці 2023-го пішов з Epic Games після 8 років роботи, знайшов собі нову роботу — ветеран ігрової індустрії та одна з найпомітніших фігур саме українського геймдеву приєднався до студії Build A Rocket Boy як віцепрезидент з питань видавництва.

У короткому повідомленні в X/Twitter Гальонкін лише згадав про “кілька дуже амбітних проєктів”, над якими йому нетерпець попрацювати разом з командою Build A Rocket Boy.

I joined Build A Rocket Boy as Senior Vice President of Publishing. We have a great team and several very ambitious projects. This is going to be exciting! — Sergiy Galyonkin (@galyonkin) January 16, 2024

Більше жодних деталей немає, але дуже сподіваємося на цікаві анонси та новини у найближчому майбутньому, а Сергію щиром бажаємо наснаги та творчих успіхів.

Build A Rocket Boy

Залишається пригадати, що Build A Rocket Boy — студія шотландського продюсера відеоігор і колишнього президента Rockstar North Леслі Бензіса (заснована у 2016 році). Бензіс пішов з Rockstar у січні 2016 року, а невдовзі після звільнення подав до суду на видавництво Take-Two Interactive з вимогою виплатити йому $150 млн роялті з продажів Grand Theft Auto V і Red Dead Redemption, які розроблялися за його участю. Зрештою судовий розгляд завершився в лютому 2019 року врегулюванням конфлікту за взаємною згодою сторін та розділенням витрат на суди та адвокатів.

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У 2022 році до студії Build A Rocket Boy приєдналося кілька помітних топменеджерів — Мік Гокінг як директор з розвитку (ексвіцепрезидент Sony Computer Entertainment Europe, який керував студіями SCE Liverpool, PlayStation London і Evolution), Мюррей Паннелл як старший віцепрезидент із глобального маркетингу (до цього мав схожу роль у 2K) та Рендалл Прайс як директором з питань видавництва (колишній віцепрезидент ArenaNet, яка відома за серією Guild Wars).

З моменту заснування Build A Rocket Boy вже залучила близько $160 млн інвестицій ($40,8 млн у двох початкових раундах і ще $120 млн в третьому, який відбувся 2022 року). Серед ключових інвесторів — китайський гігант NetEase. З 2017 року Build A Rocket Boy працює над амбітною грою у відкритому світі Everywhere, у якій гравці зможуть «робити все що завгодно». Спочатку команда використовувала рушій Lumberyard, а у 2020-му змінила рішення Amazon на Unreal Engine 5. Також відомо про ще один проєкт під назвою MindsEye — окремий науково-фантастичний проєкт на базі Everywhere. У серпні розробники Everywhere показали тизер-трейлер на Gamescom 2022 і спочатку планувалося, що гра вийде у 2023, але після закритого альфа-тесту на ПК з 5 по 18 грудня 2023 року, новин щодо статусу гри не було. Спочатку гра вийде на ПК, а потім, можливо, й на інших платформах.