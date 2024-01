Сергій Гальонкін тепер працює в студії колишнього керівника GTA і Rockstar як старший віцепрезидент

Сергій Гальонкін, який наприкінці 2023-го пішов з Epic Games після 8 років роботи, знайшов собі нову роботу — ветеран ігрової індустрії та одна з найпомітніших фігур саме українського геймдеву приєднався до студії Build A Rocket Boy як віцепрезидент з питань видавництва.

У короткому повідомленні в X/Twitter Гальонкін лише згадав про “кілька дуже амбітних проєктів”, над якими йому нетерпець попрацювати разом з командою Build A Rocket Boy.

I joined Build A Rocket Boy as Senior Vice President of Publishing. We have a great team and several very ambitious projects. This is going to be exciting!

— Sergiy Galyonkin (@galyonkin) January 16, 2024