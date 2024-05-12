Від Apple MacBook Air за $140 від’єднали неробочий екран і перетворили на настільний комп’ютер

Дисплей Apple MacBook, який вийшов з ладу — велика неприємність, його ремонт може коштувати дорого. Проте дехто використовує ноутбуки виключно як настільні ПК, з великим монітором і навіть не відкриває їх. Брейді Снайдер з XDA демонтував неробочий дисплей та зробив з MacBook Air настільний комп’ютер з власною клавіатурою.

Зараз ноутбуки досить потужні, багато людей не мають потреби в окремому стаціонарному комп’ютері. Ноутбук, під’єднаний до зовнішнього монітора, док-станції та периферійних пристроїв виконує роботу так само добре чи навіть краще. Якщо не використовувати ноутбук як портативний пристрій або мати для цього інший окремий лептоп, тоді дисплей, особливо такий, що не працює, тільки заважає. Без екрана ноутбук можна не складати та повноцінно використовувати його клавіатуру, динаміки та роз’єми.

«На диво, існує кілька розумних ситуацій, коли має сенс зняти екран вашого MacBook, але найбільша та найочевидніша – це коли ваш дисплей розбитий або тріснутий».

Люди з розбитим екраном MacBook часто використовують свій ноутбук із закритою кришкою та підключеним живленням. MacBook може виводити macOS на зовнішній монітор для використання, як і будь-який інший настільний Mac. Однак у цьому випадку неможливо використовувати вбудовану клавіатуру та сенсорну панель. Своєю чергою розбитий дисплей є постійним сумним нагадуванням. Замість того, щоб купувати новий ноутбук чи платити за ремонт, можна просто зняти екран. Як виявилося в експерименті, процес не потребує додаткових витрат та триває менше ніж годину.

За твердженням Снайдера, MacBook Air з процесором M1 та тріснутим екраном можна придбати менш ніж за $200. На eBay навіть був вибір, і він купив за $140.

«Отримати комп’ютер на базі M1 дешевше, ніж ціна пари навушників — це крадіжка. Я зробив саме це, і результати були неймовірними. … Я заплатив близько $140 за зламаний ноутбук, тому купівля заміни дисплея призведе до того, що мої загальні витрати становитимуть $540 за новий M1 MacBook Air. У 2024 році цей комп’ютер не коштує стільки. … Людина, у якої я купив цей ноутбук, просто оновила його до новішого M2 MacBook Air замість того, щоб витрачати час і гроші на заміну, і, мабуть, я б так і зробив».

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Снайдер вирішив не купувати екран окремо через вартість разом з ремонтом — «не має фінансового сенсу», навіть якщо вже є потрібні інструменти. Щоб від’єднати екран, ентузіасту знадобилася викрутка з наконечниками Pentalobe та Torx, а також лопатка та пінцет — усе це було під рукою.

Він наголошує, що взявся за цей проєкт, тому що хотів MacBook Air «без голови». Однією з цікавих функцій Apple Vision Pro є можливість використовувати сусідній MacBook у віртуальній реальності за допомогою функції Mac Virtual Display. У цьому режимі вбудований дисплей MacBook вимикається, якою скористався Брейді. Він каже, що створення MacBook без екрана не коштує нічого та займає приблизно 30 хвилин, за наявності інструментів.

Надхненний ютубером Люком Міані, щоб добре оцінити час і знання, необхідні для завершення проєкту, він перевірив рейтинг складності та приблизний час ремонту у посібнику iFixit. Для тих, хто має відповідний досвід роботи з технікою, ці дані дуже точні.

Потрібно було відкрутити 10 гвинтів різної довжини, щоб відкрити доступ до акумулятора MacBook Air. Від’єднання батареї є першим кроком у будь-якому ремонті ноутбука. Системна плата знаходиться у верхньому правому куті корпусу, і вона дуже невелика. Потрібно обережно від’єднати антени MacBook, зняти планку антен та відкрутити гвинти петлі.

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Щоб зняти дисплей, довелося підняти верхню частину корпусу та відкрити ноутбук під кутом 90 градусів. Потім кришка з дисплеєм виймається — MacBook розділюється на дві частини. Якщо елементи раніше були деформовані, наприклад, під час падіння, доведеться витратити трохи часу, щоб вийняти дисплей. Потім все закривається у зворотному порядку, і апаратна частина модифікації готова.

«На $110 дешевше, ніж я заплатив за свою пару AirPods Pro 2, я отримав робочий комп’ютер Apple Silicon, і це крадіжка».

Використання MacBook Air без екрана перевищило очікування ентузіаста. Клавіатура та трекпад, які є частиною M1 MacBook Air, «дуже хороші», а трекпад Apple «особливо чудово підходять для продуктивності». Снайдер під’єднав ультраширокий монітор Dell UltraSharp 34″ до MacBook Air кабелем Thunderbolt.

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