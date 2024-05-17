Google додав «великодки» Minecraft у пошук до 15-річчя гри — Стів трощитиме все навкруги

Minecraft, одна з найпродаваніших ігор всіх часів, святкує свій 15-річний ювілей. Відлік стартує саме з 17 травня 2009 року, оскільки тоді вийшла «Cave Game» — перші ітерація того, що незабаром стало Minecraft.

До святкування Google додав у пошуковик кілька «великодок» за ключовими словами. Зокрема, якщо ви введете назву «Minecraft» (як з комп’ютера, так і в мобільній веб-версії чи застосунку Google), то внизу сторінки висвітиться блок трави з гри, який після натискання відкриє ігровий режим — користувачу запропонують зіграти за культового персонажа Стіва, який розбиватиме елементи на екрані, аби розкрити частину світу Minecraft.

Якщо прокрутити сторінку пошуку далі вниз, можна відкрити додаткові фрагменти Minecraft, включно з печерами. Якщо «копнете» глибше, можете знайти руду, тротил тощо, а лічильник в лівій частині екрану підрахує скільки блоків ви знищили.

Працює гра й за іншими пошуковими запитами — як от «Minecraft Bedrock Edition», «Minecraft Dungeons» чи інші назви версій гри, або якщо ввести ім’я Стіва.

Minecraft — одна з найпродаваніших ігор усіх часів, яка розійшлася накладом у 300 млн копій. Наразі триває розробка кіноадаптації Minecraft — з Джеком Блеком у ролі Стіва, а також Джейсоном Момоа, Даніель Брукс («Помаранчевий — хіт сезону‎»), Себастьяном Юджином Хансеном («Судити по совісті») та Еммою Маєрс («‎Венздей») серед акторського складу.

Деталі сюжету невідомі, але він безперечно торкатиметься теми гри — попередній опис звучав так: «‎Дівчинка-підліток та незвичайна група шукачів пригод повинні врятувати світ від Ендер-дракона». Дату виходу фільму Minecraft наразі призначили на 4 квітня 2025 року.