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Серіал «Відьмак: Кровне походження» отримав 8% на Rotten Tomatoes – найгіршу оцінку аудиторії Netflix за всю історію

Серіал «Відьмак: Кровне походження» отримав 8% на Rotten Tomatoes – найгіршу оцінку аудиторії Netflix за всю історію

Нещодавно задум Netflix екранізувати «Відьмака» Анджея Сапковського та розширити його всесвіт ще здавався можливою відповіддю «Грі престолів» – але, схоже, зараз у нього є великі проблеми. Серіал «Відьмак» втратив Генрі Кавілла як свою головну зірку, а перша спроба розширити всесвіт за допомогою ще одного серіалу явно не спрацювала.
Дія серіалу «Відьмак: Кровне походження» від Netflix розгортається за 1200 років до подій «Відьмака». Він розповідає про створення першого відьмака та події, що призвели до Поєднання Сфер.
У недавньому інтерв’ю шоураннер Деклан де Барра заявив, що його метою у «Кровному походженні» було створити історію, гідну оригінальних романів Сапковського.

«Це чудово і водночас лякає, тому що ви хочете [де Барра так говорить про себе] віддати шану книгам і знанням та задовольнити всіх цих шанувальників, але також ви хочете створити цілісну історію, яка була б гідною книги Сапковського, яка живе на ТБ та є самодостатньою».

«Ведьмак: Кровное происхождение» The Witcher: Blood Origin

Спочатку хороші новини: «Відьмак: Кровне походження» в цей час є шоу №1 на Netflix, що вказує на те, що існує аудиторія для його подальшого просування.

Погана новина полягає в тому, що перегляд серіалу змусив багатьох пошкодувати про нього. Прямо зараз, крім доволі низьких оцінок критиків, The Witcher: Blood Origin має найгірші оцінки аудиторії, які будь-коли були в оригінальних серіалів Netflix.

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«Ведьмак: Кровное происхождение» The Witcher: Blood Origin

Хоча 38% критиків на Rotten Tomatoes – не найгірша оцінка для серіалу в історії, але 8% від глядачів, мабуть, ніколи раніше не зустрічалися. Щойно скасований серіал Resident Evil отримав 22%. Чому так сталося? Негативних характеристик безліч, наведемо одну з них, досить розгорнуту та неупереджену:

«Generic Fantasy (звичайний, нічим не примітний фентезійний сеттинг), з кількома персонажами для галочки, шоу без душі стартує з невиправдано високого місця, на яке не повинно було піднятися. Цей огидний не-відьмак у принципі не містить нічого цікавого. Фанату Відьмака він абсолютно нічого не дасть: він нічого не додає, нічого не будує, не має характеру чи спорідненості з вихідним матеріалом. Я міг би подивитись оригінальне польське шоу, про існування якого ви могли навіть не знати, але це вже занадто».

Консенсус критиків можна схарактеризувати такою думкою:

«Поверхневі розкопки стародавніх знань із фентезійної серії Анджея Сапковського, Blood Origin має деяку спорідненість із «Відьмаком», але мало з того, що робить оригінальну сагу незабутньою. Серіал відхиляється від вихідного матеріалу, не може запропонувати цікавого змісту або виправдати своє існування, попри всі зусилля талановитого акторського складу».

«Ведьмак: Кровное происхождение» The Witcher: Blood Origin

Очевидно, що серіал «Кровне походження» зазнав рев’ю-бомбінгу. Також, на жаль, очевидно, що шоу за участю багатьох жінок та з різноманітним расовим складом акторів часто збирають безліч негативних відгуків. Це стосується і «Дому Дракона» (82%), «Кілець Влади» (38%) та самого «Відьмак» (75%). Якщо ви хочете вийти за межі фентезі, подібних оцінок не отримували навіть на такі серіали, як «Міс Марвел» (80%) та «Жінка-Халк» (33%).

Але результат у 8% – випадок унікальний і не може бути пояснений лише упередженістю. До того ж більшість негативних відгуків зовсім не містять тенденційних закидів. Беручи до уваги перелічені серіали, все ж таки можна зробити висновок, що оцінка користувача залежить більшою мірою саме від якості шоу – чи сподобалося воно глядачам.

Шоураннер «Відьмака» Лорен Гіссріх знає, чим закінчиться серіал – але читачі книг Сапковського не зможуть цього передбачити

Джерело: Forbes


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