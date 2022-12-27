Серіал «Відьмак: Кровне походження» отримав 8% на Rotten Tomatoes – найгіршу оцінку аудиторії Netflix за всю історію

Нещодавно задум Netflix екранізувати «Відьмака» Анджея Сапковського та розширити його всесвіт ще здавався можливою відповіддю «Грі престолів» – але, схоже, зараз у нього є великі проблеми. Серіал «Відьмак» втратив Генрі Кавілла як свою головну зірку, а перша спроба розширити всесвіт за допомогою ще одного серіалу явно не спрацювала.

Дія серіалу «Відьмак: Кровне походження» від Netflix розгортається за 1200 років до подій «Відьмака». Він розповідає про створення першого відьмака та події, що призвели до Поєднання Сфер.

У недавньому інтерв’ю шоураннер Деклан де Барра заявив, що його метою у «Кровному походженні» було створити історію, гідну оригінальних романів Сапковського.

«Це чудово і водночас лякає, тому що ви хочете [де Барра так говорить про себе] віддати шану книгам і знанням та задовольнити всіх цих шанувальників, але також ви хочете створити цілісну історію, яка була б гідною книги Сапковського, яка живе на ТБ та є самодостатньою».

Спочатку хороші новини: «Відьмак: Кровне походження» в цей час є шоу №1 на Netflix, що вказує на те, що існує аудиторія для його подальшого просування.

Погана новина полягає в тому, що перегляд серіалу змусив багатьох пошкодувати про нього. Прямо зараз, крім доволі низьких оцінок критиків, The Witcher: Blood Origin має найгірші оцінки аудиторії, які будь-коли були в оригінальних серіалів Netflix.

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Хоча 38% критиків на Rotten Tomatoes – не найгірша оцінка для серіалу в історії, але 8% від глядачів, мабуть, ніколи раніше не зустрічалися. Щойно скасований серіал Resident Evil отримав 22%. Чому так сталося? Негативних характеристик безліч, наведемо одну з них, досить розгорнуту та неупереджену:

«Generic Fantasy (звичайний, нічим не примітний фентезійний сеттинг), з кількома персонажами для галочки, шоу без душі стартує з невиправдано високого місця, на яке не повинно було піднятися. Цей огидний не-відьмак у принципі не містить нічого цікавого. Фанату Відьмака він абсолютно нічого не дасть: він нічого не додає, нічого не будує, не має характеру чи спорідненості з вихідним матеріалом. Я міг би подивитись оригінальне польське шоу, про існування якого ви могли навіть не знати, але це вже занадто».

Консенсус критиків можна схарактеризувати такою думкою:

«Поверхневі розкопки стародавніх знань із фентезійної серії Анджея Сапковського, Blood Origin має деяку спорідненість із «Відьмаком», але мало з того, що робить оригінальну сагу незабутньою. Серіал відхиляється від вихідного матеріалу, не може запропонувати цікавого змісту або виправдати своє існування, попри всі зусилля талановитого акторського складу».

Очевидно, що серіал «Кровне походження» зазнав рев’ю-бомбінгу. Також, на жаль, очевидно, що шоу за участю багатьох жінок та з різноманітним расовим складом акторів часто збирають безліч негативних відгуків. Це стосується і «Дому Дракона» (82%), «Кілець Влади» (38%) та самого «Відьмак» (75%). Якщо ви хочете вийти за межі фентезі, подібних оцінок не отримували навіть на такі серіали, як «Міс Марвел» (80%) та «Жінка-Халк» (33%).

Але результат у 8% – випадок унікальний і не може бути пояснений лише упередженістю. До того ж більшість негативних відгуків зовсім не містять тенденційних закидів. Беручи до уваги перелічені серіали, все ж таки можна зробити висновок, що оцінка користувача залежить більшою мірою саме від якості шоу – чи сподобалося воно глядачам.

Джерело: Forbes