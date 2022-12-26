Шоураннер «Відьмака» Лорен Хісріх знає, чим закінчиться серіал – але читачі книг Сапковського не зможуть цього передбачити

Серіал «Відьмак» за мотивами книг Анджея Сапковського став одним з хітів Netflix. У світ вийшли два сезони, у розробці знаходяться третій та четвертий. Також вийшов анімаційний фільм, що показав Геральта у дитинстві, а зараз і приквел про зародження відьмаків у вигляді мінісеріалу «Відьмак: Кровне походження». Продукція Netflix привнесла безліч змін порівняно із сюжетом книг, і користувачі запитують, чи має шоураннер Лорен Шмідт-Хісріх цікавий варіант фіналу історії.

Стів Вайнтрауб з Collider нещодавно поговорив з Хісріх та співавтором сценарію The Witcher: Blood Origin, Декланом де Барра про те, де закінчиться серіал та куди можуть привести події у розширеному всесвіті. Говорячи про серіал загалом, Хісріх пояснила:

«Я і мої керівники у Netflix поставили собі за мету завжди мати перед очима кінцеву точку. Для мене, коли ви починаєте просто писати історії, не знаючи, до чого вони ведуть, ви можете заблукати… Так, я абсолютно знаю, чим закінчиться серіал. Я знаю, чим закінчиться сезон, я знаю, чим він закінчиться, і це дуже, дуже захоплює».

Хісріх пояснила, що «Володарка озера», п’ятий роман Сапковського у сазі про Відьмака, буде останньою книгою в основному серіалі. Але оскільки книга поринає в легенду про короля Артура, потенціал для того, щоб історія вийшла за рамки серіалу, величезний.

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«Мене часто запитували, чи будуть інші сиквели, приквели та спін-оффи? Я думаю, звичайно, що книги Сапковського багато у чому безмежні», — додала Хісріх і пожартувала, що шоу може продовжуватися досить довго, поки вона не посивіє і не зіграє самого Геральта.

«У читачів книг не буде відповідей на всі запитання»

Якщо ви читали книги з серії «Відьмак», це не допоможе вам передбачити розвиток серіалу:

«Я думаю, багато людей вірять, що ви ніби починаєте телесезон, кажучи, що це буде така чи інша книга, але ясно, що ми не змогли цього зробити, тому що є кілька книг, крім «Крови ельфів», на якій в основному базувався. У ній не було достатньо дії, щоб підтримувати нас, тому нам довелося привнести у сезон частини з «Хрещення вогнем». Частини більш ранніх оповідань, я маю на увазі епізод із «Зерна істини», який започаткував другий сезон. Отже, ми відразу ж розуміємо, що маємо бути гнучкими щодо того, як розділені книги, і як – сезони».

Лорен Хісріх вкотре підтвердила своєрідне ставлення до книг про відьмака Геральта, від яких серіал йде все далі за сюжетом та духом. Його події можна сприймати як альтернативну або зовсім окрему історію з мотивів. Природно, при такому підході складно розмірковувати про подальший розвиток сюжету, як і розширеного (або альтернативного?) всесвіт від Netflix. Тішить, що команда «Відьмака» має цілісний погляд на історію до її кінця. Однак, як свідчить досвід іншого серіалу за мотивами відомої книжкової серії, це не гарантує справді ефектного фіналу.