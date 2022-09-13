Серійний екземпляр відеокарти NVIDIA RTX 4090 позує на фото — чотирислотовий дизайн та енергоспоживання до 600 Вт

У мережі з’явилися зображення відеокарти NVIDIA RTX 4090 серійного виробництва – ймовірно, моделі AMP Extreme від Zotac. Величезна карта, схоже, займає чотири слоти, її система охолодження значно виступає за межі плати.

Відеокарта з трьома вентиляторами оснащена 16-контактним роз’ємом живлення, що може забезпечувати потужність 600 Вт – у чотири рази більше, ніж може “потягнути” один 8-контактний роз’єм.

На коробці виробу вказано про підтримку функції Icestorm 3.0, подвійного BIOS, програмних утиліт Firestorm та пакету RGB-підсвічування Spectra 2.0.

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В останній час у мережі накопичилася деяка кількість даних про NVIDIA GeForce RTX 4090, що ще не вийшла. У тесті 3DMark Time Spy Extreme карта показала приріст на 78% у порівнянні з RTX 3090 Ti. При цьому GPU працював на частоті 3 ГГц. За попередньою інформацією, RTX 4090 матиме TDP за замовчуванням 450 Вт, та розрахована на 600-800 Вт максимального споживання.

Графічний процесор AD102 матиме 16384 ядра CUDA, що на 56% більше, ніж у RTX 3090, і на 52% більше, ніж у RTX 3090 Ti. На платі, швидше за все, буде встановлено 24 ГБ відеопам’яті GDDR6X на 384-бітній шині, що може забезпечити максимальну пропускну здатність до 1 ТБ/с.

Імовірно, це буде єдина реальна карта, яку представлять цього року. Остаточно про це стане відомо 20 вересня на заході NVIDIA GTC 2022.

Джерело: TechSpot