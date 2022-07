GeForce RTX 4090 єдина із серії Lovelace вийде цього року, вона вдвічі перевершує GeForce RTX 3090 у тесті Time Spy Extreme

Інсайдер Greymon55 поділився черговою порцією відомостей про майбутні графічні пристрої. Нещодавно він повідомив, що анонси/виходи відеокарт наступного покоління слід очікувати приблизно у вересні.

Як очікується, анонс відеокарт AMD Radeon 7000 (Raphael) відбудеться наступного місяця, а їхній вихід на ринок заплановано на вересень. Що стосується процесорів Intel 13-го покоління (Raptor Lake), то вони будуть анонсовані у вересні та випущені у жовтні. За даними Greymon55, NVIDIA має намір у вересні анонсувати GPU AD102, який стане основою відеокарти GeForce RTX 4090. Інші пристрої лінійки Lovelace, ймовірно, не з’являться до 2023 року.

No, all the cards under 102 are in next year, unless they change their plans halfway through.

— Greymon55 (@greymon55) July 15, 2022