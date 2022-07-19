GeForce RTX 4090 єдина із серії Lovelace вийде цього року, вона вдвічі перевершує GeForce RTX 3090 у тесті Time Spy Extreme

Інсайдер Greymon55 поділився черговою порцією відомостей про майбутні графічні пристрої. Нещодавно він повідомив, що анонси/виходи відеокарт наступного покоління слід очікувати приблизно у вересні.

Як очікується, анонс відеокарт AMD Radeon 7000 (Raphael) відбудеться наступного місяця, а їхній вихід на ринок заплановано на вересень. Що стосується процесорів Intel 13-го покоління (Raptor Lake), то вони будуть анонсовані у вересні та випущені у жовтні. За даними Greymon55, NVIDIA має намір у вересні анонсувати GPU AD102, який стане основою відеокарти GeForce RTX 4090. Інші пристрої лінійки Lovelace, ймовірно, не з’являться до 2023 року.

No, all the cards under 102 are in next year, unless they change their plans halfway through. — Greymon55 (@greymon55) July 15, 2022

Хоча це виглядає малоймовірним, все ж таки існують вагомі підстави для таких заяв. Раніше повідомлялося, що на ринку утворився надлишок відеокарт нинішнього покоління. Це призводить до зниження ціни на пристрої. До того ж зі зростанням вартості життя та інфляції спостерігається зниження попиту на дорогі товари. У таких умовах поява на ринку відеокарт нового покоління може бути мало цікавою для споживачів. Тому є сенс перенести на наступний рік вихід масових пристроїв NVIDIA GeForce RTX 4000.

Що стосується GeForce RTX 4090, то, ймовірно, NVIDIA стимулюватиме попит на неї за допомогою високої продуктивності. За даними іншого інсайдера Kopite7kimi, відеокарта GeForce RTX 4090 здатна набирати в тесті 3D Mark Time Spy Extreme близько 19 тисяч балів. Таким чином, пристрій суттєво випереджає нинішній рекорд для відеокарти з одним GPU. Його утримує суттєво розігнана версія EVGA RTX 3090 Ti з покращеною системою охолодження, що продемонструвала у тесті Time Spy Extreme результат 14,6 тис. балів. Середній результат для всіх версій GeForce RTX 3090 Ti становить понад 11,4 тис. балів. Окремі екземпляри GeForce RTX 3090 здатні набирати до 11,4 тис. балів у тесті Time Spy Extreme, але середній результат складає близько 9,5 тис. балів. Таким чином, у синтетичних тестах GeForce RTX 4090 приблизно на 66% випереджає відеокарти GeForce RTX 3090 Ti й приблизно вдвічі перевершує можливості GeForce RTX 3090. За умови, що ці витоки відповідають дійсності.

Джерело: techspot 1, 2