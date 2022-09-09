GeForce RTX 4000 наближаються — NVIDIA призначила презентацію GeForce Beyond на 20 вересня

Компанія NVIDIA ще раз натякнула на майбутню презентацію графічних адаптерів нового покоління, оголосивши про GeForce Beyond – виступ Дженсена Хуанга на заході GTC 2022. Глава компанії розповість про нові GeForce 20 вересня. Відповідний тизер розміщений у соціальних мережах, на сайті компанії розміщено оголошення.

Очікується, що NVIDIA оголосить про свої графічні процесори 4000 серії. Компанія підтвердила, що обговорить архітектуру графічного процесора наступного покоління на GTC. Наступна архітектура під кодовою назвою Lovelace змінить Ampere, що використовується зараз.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Попередньо відомо про вихід відеокарт RTX 4080 та RTX 4090 найближчим часом. Згідно з витоками, спочатку вийде монструозна RTX 4090, яка продемонструє значний приріст продуктивності порівняно з наявними моделями RTX 3090 та RTX 3090 Ti.

Актуальні графічні процесори серії GeForce RTX 3000 існуватимуть паралельно новому поколінню – NVIDIA вироблено надто багато графічних процесорів. Інсайдери очікують навіть на нові моделі відеокарт RTX 3000 з цікавими нестандартними конфігураціями.

NVIDIA транслюватиме GeForce Beyond у Twitch та YouTube. Захід розпочнеться 20 вересня о 18:00 за київським часом.

Джерело: TheVerge