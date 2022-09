Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3000 і 4000 — всі витоки інформації з початку вересня

На початку місяця мережа наповнилася інсайдерськими даними про майбутнє покоління відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000. Не менш цікаві чутки з’явилися і про актуальну зараз серію RTX 3000, кидати котру напризволяще NVIDIA, схоже, не збирається. Завдяки матеріалам тематичного сайту VideoCardz ми зібрали всі новини разом за зростанням поколінь та моделей.

Інсайдер MEGAsizeGPU стверджує, що до виходу готуються відразу три середньобюджетні графічні адаптери RTX 3000. Так, попри швидку презентацію RTX 4000, компанія працює над поколінням, яке було презентоване два роки тому.

Можливо, NVIDIA випустить версію RTX 3060 з урізаною пам’яттю. Стандартне оснащення цієї відеокарти включає 12 ГБ відеопам’яті GDDR6, що приймають та передають дані шиною 192 біт зі швидкістю 360 ГБ/с. Новинка з 8 ГБ GDDR6 працюватиме з шиною 128 біт та передаватиме 240 ГБ/с. Очевидно, це буде повільніша та дешевша модель.

Графічний адаптер RTX 3060 Ti може отримати пам’ять GDDR6X замість встановленої на ньому GDDR6. Не відомо, але очевидно, що зміна типу пам’яті буде пов’язана зі збільшенням пропускної спроможності шини та швидкодії відеокарти. Зросте також енергоспоживання.

За чутками, RTX 3070 Ti може отримати GPU GA102. При тому у нового, потужнішого процесора активними залишаться 6144 ядер CUDA – 4608 ядер будуть вимкнені. Така конфігурація може зберегти або збільшити продуктивність коштом більшого енергоспоживання. Очевидно, йдеться про застосування відбракованих старших чипів у молодших відеокартах.

Поки нічого не відомо про дату виходу цих трьох відеокарт, інформація не підтверджена іншими джерелами. Однак такий крок компанії цілком логічний з урахуванням наміру розпродати залишки GPU для RTX 3000 якнайшвидше і з більшим прибутком.

Відеокарту RTX 3080 виробництва MSI із 20 ГБ відеопам’яті можна побачити на фото, викладених китайськими користувачами соціальних мереж. Офіційно така модель не випускалася.

Поява відеокарт збіглася із завершенням майнінгу Ethereum та розпродажем ферм майнерами. Можливо, MSI відвантажила великим видобувачам криптовалют зразки моделі, що так і не вийшла. На фото видно заглушки на роз’ємах дисплея, котрі не потрібні для майнінгу. Адаптер забезпечує хешрейт 97,48 MХ/c, LHR на ньому не задіяний.

Графічні адаптери продаються у Китаї за ціною $432 – $600 та здаються зовсім новими. Йдеться про сотні відеокарт, де і коли можуть з’явитися інші карти – невідомо.

Японські та корейські ЗМІ повідомляють, що зареєстровані на конференцію GTC, що пройде у другій половині вересня, можуть виграти RTX 3090 Ti з підписом Дженсена Хуанга. Видання роздобули фото та рекламні матеріали з зображенням коробки відеокарти.

Попередня реєстрація на захід розпочалася 23 серпня та триватиме до 22 вересня – GTC пройде з 19 по 22 вересня.

На форумах NGA з’явилося зображення RTX 3090 SUPER Founder Edition та скріншот даних цієї відеокарти у GPU-Z. Це поки що єдине свідчення щодо планів випуску лінійки SUPER у рамках RTX 3000. На фото видно референсний кулер із чорною рамкою радіатора – у решти представників покоління вона срібляста.

За даними GPU-Z, відеокарта оснащена тим самим графічним процесором GA102 з 10752 ядрами CUDA та навіть тим самим ідентифікатором, що і RTX 3090 Tі. Фактично йдеться про аналог. Можливо, NVIDIA на якомусь етапі вдалася до ребрендингу та випустила лінійку RTX 3080 Ti, 3070 Ti та 3090 Ti.

Інсайдер Elysian Realm (KittyYukko) опублікував фотографію референсної версії GeForce RTX 4080. Відеокарта дуже схожа на представників попереднього покоління – приблизно та ж довжина та ширина, у висоту вона може займати два або три слоти PCI.

Напис на карті виконаний новим фірмовим шрифтом NVIDIA Sans NALA. Цікаво, що назва позбавлена позначки GeForce.

MEGAsizeGPU повідомляє, що NVIDIA планує представити карти RTX 4080 на 16 ГБ та 12 ГБ одночасно – так само, як це було з GTX 1060 6 ГБ та 3 ГБ кілька років тому.

Умовна модель RTX 4080 12 ГБ вже має номери плати та SKU. Можливо, AD104 і AD103 не сумісні за виводами – тоді є можливість, що RTX 4080 12 ГБ отримає графічний процесор AD104, а не AD103.

PG141-SKU340/341=RTX 4080 12G;

PG141-SKU336/337=RTX 4070.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) September 5, 2022