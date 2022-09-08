Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3000 і 4000 — всі витоки інформації з початку вересня

На початку місяця мережа наповнилася інсайдерськими даними про майбутнє покоління відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000. Не менш цікаві чутки з’явилися і про актуальну зараз серію RTX 3000, кидати котру напризволяще NVIDIA, схоже, не збирається. Завдяки матеріалам тематичного сайту VideoCardz ми зібрали всі новини разом за зростанням поколінь та моделей.

Нові NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti та RTX 3070 Ti

Інсайдер MEGAsizeGPU стверджує, що до виходу готуються відразу три середньобюджетні графічні адаптери RTX 3000. Так, попри швидку презентацію RTX 4000, компанія працює над поколінням, яке було презентоване два роки тому.

Upcoming RTX30 lineup： 3060 8G

GA106 128bit 8GD6 3060Ti D6X

GA104 256bit 8GD6X 3070Ti

GA102 256bit 8GD6X — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 7, 2022

GeForce RTX 3060 з 8 ГБ відеопам’яті

Можливо, NVIDIA випустить версію RTX 3060 з урізаною пам’яттю. Стандартне оснащення цієї відеокарти включає 12 ГБ відеопам’яті GDDR6, що приймають та передають дані шиною 192 біт зі швидкістю 360 ГБ/с. Новинка з 8 ГБ GDDR6 працюватиме з шиною 128 біт та передаватиме 240 ГБ/с. Очевидно, це буде повільніша та дешевша модель.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

GeForce RTX 3060 Ti з пам’яттю GDDR6X

Графічний адаптер RTX 3060 Ti може отримати пам’ять GDDR6X замість встановленої на ньому GDDR6. Не відомо, але очевидно, що зміна типу пам’яті буде пов’язана зі збільшенням пропускної спроможності шини та швидкодії відеокарти. Зросте також енергоспоживання.

GeForce RTX 3070 Ti з новим графічним процесором

За чутками, RTX 3070 Ti може отримати GPU GA102. При тому у нового, потужнішого процесора активними залишаться 6144 ядер CUDA – 4608 ядер будуть вимкнені. Така конфігурація може зберегти або збільшити продуктивність коштом більшого енергоспоживання. Очевидно, йдеться про застосування відбракованих старших чипів у молодших відеокартах.

Поки нічого не відомо про дату виходу цих трьох відеокарт, інформація не підтверджена іншими джерелами. Однак такий крок компанії цілком логічний з урахуванням наміру розпродати залишки GPU для RTX 3000 якнайшвидше і з більшим прибутком.

MSI GeForce RTX 3080 з 20 ГБ пам’яті

Відеокарту RTX 3080 виробництва MSI із 20 ГБ відеопам’яті можна побачити на фото, викладених китайськими користувачами соціальних мереж. Офіційно така модель не випускалася.

Поява відеокарт збіглася із завершенням майнінгу Ethereum та розпродажем ферм майнерами. Можливо, MSI відвантажила великим видобувачам криптовалют зразки моделі, що так і не вийшла. На фото видно заглушки на роз’ємах дисплея, котрі не потрібні для майнінгу. Адаптер забезпечує хешрейт 97,48 MХ/c, LHR на ньому не задіяний.

Графічні адаптери продаються у Китаї за ціною $432 – $600 та здаються зовсім новими. Йдеться про сотні відеокарт, де і коли можуть з’явитися інші карти – невідомо.

Розіграш GeForce RTX 3090 Ti від керівника NVIDIA на GTC

Японські та корейські ЗМІ повідомляють, що зареєстровані на конференцію GTC, що пройде у другій половині вересня, можуть виграти RTX 3090 Ti з підписом Дженсена Хуанга. Видання роздобули фото та рекламні матеріали з зображенням коробки відеокарти.

Попередня реєстрація на захід розпочалася 23 серпня та триватиме до 22 вересня – GTC пройде з 19 по 22 вересня.

NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER, що ніколи не випускалася

На форумах NGA з’явилося зображення RTX 3090 SUPER Founder Edition та скріншот даних цієї відеокарти у GPU-Z. Це поки що єдине свідчення щодо планів випуску лінійки SUPER у рамках RTX 3000. На фото видно референсний кулер із чорною рамкою радіатора – у решти представників покоління вона срібляста.

За даними GPU-Z, відеокарта оснащена тим самим графічним процесором GA102 з 10752 ядрами CUDA та навіть тим самим ідентифікатором, що і RTX 3090 Tі. Фактично йдеться про аналог. Можливо, NVIDIA на якомусь етапі вдалася до ребрендингу та випустила лінійку RTX 3080 Ti, 3070 Ti та 3090 Ti.

Перше фото NVIDIA GeForce RTX 4080

Інсайдер Elysian Realm (KittyYukko) опублікував фотографію референсної версії GeForce RTX 4080. Відеокарта дуже схожа на представників попереднього покоління – приблизно та ж довжина та ширина, у висоту вона може займати два або три слоти PCI.

Напис на карті виконаний новим фірмовим шрифтом NVIDIA Sans NALA. Цікаво, що назва позбавлена позначки GeForce.

RTX 4080 отримає варіанти з 12 ГБ та 16 ГБ відеопам’яті, що вийдуть одночасно

MEGAsizeGPU повідомляє, що NVIDIA планує представити карти RTX 4080 на 16 ГБ та 12 ГБ одночасно – так само, як це було з GTX 1060 6 ГБ та 3 ГБ кілька років тому.

4080 16G and 4080 12G will be released and launched at the same time, just like 1060 6G and 1060 3G https://t.co/nTWYuSGZUm — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 6, 2022

Умовна модель RTX 4080 12 ГБ вже має номери плати та SKU. Можливо, AD104 і AD103 не сумісні за виводами – тоді є можливість, що RTX 4080 12 ГБ отримає графічний процесор AD104, а не AD103.

Some updates.

We already know some specs, but the corresponding relationship between specs and models has not been determined.

There is a possibility,

PG141-SKU340/341=RTX 4080 12G;

PG141-SKU336/337=RTX 4070. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 5, 2022

До цього часу траплялися витоки тільки про RTX 4090 (AD102) та RTX 4080 16 ГБ (AD103), що використовують одну й ту ж плату PG139, але нічого про AD103/AD104 на PG141.

Великі вентилятори на рендерах GeForce RTX 4090

На рендері, опублікованому QbitLeaks, зображена відеокарта RTX 4090 Founders Edition. Добре помітно, що фірмовий дизайн змінено у бік збільшення вентилятора.

Можливо, більший вентилятор свідчить про збільшення тепловиділення або зміну розрахунків охолодження відеокарти. Також опубліковане зображення розкриває трислотове компонування відеоадаптера.

Фото відеокарти GeForce RTX 4090 від невідомого партнера NVIDIA

Фотографію викладено користувачем Twitter @greymon55 – він стверджує, що на ній відеоадаптер з процесором AD102 (RTX 4090). Неоригінальна система охолодження свідчить, що перед нами прототип серійного виробу одного з виробників (можливо GALAX, Gigabyte, ASUS або MSI).

Усі кулери на фото мають однаковий напрямок обертання, що може звузити коло «підозрюваних». Враховуючи подібні параметри тепловиділення покоління RTX 3000 та RTX 4000, виробники можуть модифікувати наявні системи охолодження зовсім незначно.