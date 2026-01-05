Сервіс хмарного геймінгу GeForce NOW отримав офіційний клієнт для Linux

GeForce NOW / Depositphotos

GeForce NOW цього року отримає офіційний застосунок для Linux. NVIDIA готує нативну версію сервісу для ПК на Linux — без браузера та сторонніх рішень.

Зараз Linux-геймерам доводиться користуватися неофіційними клієнтами GeForce NOW або запускати сервіс через браузер. Обидва варіанти нестабільні й часто ламаються після оновлень. Офіційний клієнт має прибрати цю проблему і дати повноцінно підтримуваний спосіб хмарних ігор на Linux.

Технічних деталей поки що немає. Невідомо, як саме виглядатиме клієнт і які збірки він підтримуватиме. VideoCardz пише, що більше інформації можуть показати під час CES 2026, який відбудеться у Лас-Вегасі з 6 по 9 січня.

80.lv додає, що на тлі цієї новини очікується, що зросте частка Linux-геймерів. Наприкінці 2025 року Microsoft припинила підтримку Windows 10, тож частина користувачів замість оновлення до нової версії вирішила перейти на альтернативну ОС. За останнім опитуванням Valve, частка Linux серед гравців зараз становить близько 3,2%.

Анонс підтримки Linux виглядає логічним з погляду останніх рішень NVIDIA. З 1 січня 2026 року компанія ввела ліміт у 100 годин на місяць для всіх підписок GeForce NOW. Ті, хто грають кілька годин після роботи можуть не відчути таких змін, але активні користувачі помітять обмеження.

Водночас варто враховувати: NVIDIA офіційно нічого не підтвердила. Тому інформацію поки що слід сприймати тому з певною долею скептицизму. З огляду на те, що CES 2026 стартує вже цього тижня, чекати розʼяснень доведеться недовго.