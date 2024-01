Сервіс підписки на ігри Ubisoft+ тепер у кількох варіантах і коштує $8-18 на місяць

Ubisoft оновлює свій сервіс підписки на ігри, пропонуючи преміальний мультиплатформний план і додаючи дешевший рівень для ПК. Компанія об’єднує Ubisoft+ Multi-Access та PC Access в Ubisoft+ Premium. Новий рівень для ПК називається Ubisoft+ Classics. Видавець заявляє, що для наявних передплатників PC Access не буде ніяких автоматичних змін, їх план залишиться незмінним за поточними цінами.

Ubisoft+ Premium коштуватиме $18 на місяць. Він включає доступ до преміумверсій ігор Ubisoft, усіх доповнень та щомісячних нагород. Найголовніше, можна грати в нові ігри Ubisoft в день їх виходу. Деякі ігри будуть доступні у ранньому доступі. Наприклад, якщо зареєструватися зараз, то буде змога одразу пограти у Prince of Persia: The Lost Crown, яку Ubisoft офіційно випустить лише 18 січня, передає Engadget.

Підписка Ubisoft+ Premium працює на Xbox, ПК та Amazon Luna. Наприклад, можна грати в Avatar: Frontiers of Pandora на ПК протягом дня, продовжити гру на Xbox ввечері, а потім продовжити на телефоні в ліжку.

Разом з Ubisoft+ Premium компанія представила Ubisoft+ Classics для ПК. Це містить доступ до колекції «популярних ігор зі старого каталогу та живих ігор» за $8 на місяць. Серед доступних ігор — Far Cry 6, Rainbow Six Siege та Watch Dogs: Legion. Варто зазначити, що передплатники PlayStation Plus Extra та Premium мають доступ до лінійки Ubisoft+ Classics без додаткової плати.

Керівник відділу підписок Ubisoft Філіп Трембле каже, що Ubisoft+ перевершила очікування видавця за кількістю передплатників. «Ми бачили мільйони гравців з моменту запуску, і вони насолоджувалися більш ніж 600 млн годин гри». Трембле додав, що компанія вирішила представити Ubisoft+ Classics, оскільки «ми вважаємо, що це сильна пропозиція за ціною, і каталог буде тільки рости, оскільки ми продовжуємо додавати до нього ігри, щоб гравці могли відкрити для себе ще більше наших світів».

Варто пам’ятати, що Microsoft продала Ubisoft права на хмарні ігри Activision Blizzard у спробі заспокоїти регуляторів (і це спрацювало). Ще в серпні Ubisoft заявила, що ця угода означає, що її передплатники з часом зможуть стрімити ігри Activision Blizzard. Ubisoft ще не поділилася графіком додавання цих ігор до свого сервісу.