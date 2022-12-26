Шахраї просять повідомити код з телефону для «покращення стільникового зв’язку» – під загрозою інтернет-банкінг та облікові записи соціальних мереж

Поширені проблеми часто є приводом для шахраїв запропонувати їхнє «вирішення». Аварійні та екстрені відключення електрики, що відбуваються внаслідок російських ракетних обстрілів України, можуть призвести до перебоїв зі стільниковим зв’язком. Зловмисники використовують ситуацію для отримання доступу до банківських застосунків та інших особистих облікових записів жертв, котрі вимагають авторизації за допомогою телефону.

Шахраї здійснюють дзвінок та представляються співробітниками стільникового оператора. Вони пропонують «під’єднати абонента до іншої стільникової вежі, щоб забезпечити стабільний зв’язок». Для цього нібито необхідно повідомити код, який прийде на телефон. Насправді це може бути код від вашого банку, соціальної мережі або іншим сервісом, що потребує авторизації.

Нагадуємо, що для перемикання між різними стільниками мережі нема потреби повідомляти будь-які коди – найкраще можливе підключення відбувається повністю автоматично при переміщенні з телефоном або перемиканнях/відключеннях обладнання операторів.

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Також в Україні працює національний роумінг – за повної відсутності зв’язку зі стільниковою мережею телефон підключається до обладнання іншого оператора (за умови, що воно працює, звичайно). Необхідно лише переконатися, що у телефоні увімкнено опцію роумінгу. З його допомогою можливий телефонний зв’язок та передача даних.

У разі вимкнення електроенергії стільниковий зв’язок продовжує працювати від автономних джерел живлення. Під час довгої відсутності енергії розряджаються й вони – падає швидкість передачі, погіршується зв’язок (менше «рисочок» на індикаторі телефону), з’єднання може зникнути зовсім. Самостійно досягти покращення зв’язку можна наступними способами:

Знайти краще місце для приймання сигналу

Придбати SIM-карти різних операторів – одні можуть працювати краще за інших у різних ситуаціях

Придбати додаткові антени, модеми та інше обладнання для посилення зв’язку (що може не спрацювати за однаково поганої роботи найближчих веж).

Центр протидії дезінформації та РНБО України застерігають від передачі кодів та особистих даних стороннім людям. Щоб отримати консультацію та допомогу мобільних операторів, телефонуйте самостійно на їхні гарячі лінії: