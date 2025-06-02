Sharp показала смартфон Aquos R10 (3x 50 МП / 240 Гц) та бюджетник Wish 5

В індустрії смартфонів компанію Sharp не можна назвати новачком, хоча українським користувачам її продукція може бути мало відомою. Тому, коли виникає така нагода, завжди цікаво ознайомитися з новинками японської корпорації. Цього разу компанія Sharp представила одразу два нові пристрої, які викликають інтерес із дуже різних причин. Один із них — бюджетник Wish 5 — доводить, що навіть простий смартфон може мати захист IP69 та сучасний дизайн. Інший — R10 — націлений на вимогливих користувачів, які хочуть максимум потужності й великий екран, не переплачуючи за флагман.

Sharp Aquos Wish 5

Модель Aquos Wish 5 — це спроба Sharp показати, яким може бути простий смартфон у 2025 році. Компанія зробила ставку на яскравий пластиковий корпус, який доступний у п’яти кольорах, і використала 60% переробленого пластику. На відміну від дизайнерського Aquos R10, Wish 5 виглядає стримано: пласка рамка, округлий блок камери, який майже не виступає над корпусом, і відсутність зайвих деталей.

Смартфон Sharp Aquos Wish 5 отримав 6,6-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, але скромною роздільною здатністю 1612×720 пікселів. Новинка містить процесор MediaTek Dimensity 6300 (як Moto G 2025 та Moto G Power 2025), лише 4 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 64 та 128 ГБ. Додатково можна встановити карту пам’яті microSD.

Смартфон має лише один модуль камери на задній панелі – 50-мегапіксельний. Фронтальна камера отримала сенсор на 8 Мп. Ще пристрій має батарею місткістю 5000 мА·год, підтримку швидкої зарядки потужністю 27 Вт, яка потребує 130 хвилин, щоб відновити батарею з 0 до повного заряду. В цьому пристрої міститься лише один динамік, а сканер відбитків пальців інтегрований у кнопку живлення збоку. Пристрій має високий ступінь захисту від води й пилу — IP69. На смартфоні встановлено Android 15, Sharp обіцяє дві великі версії Android і чотири роки оновлень безпеки.

Продажі Aquos Wish 5 стартують наприкінці червня 2025 року в Японії, Тайвані, Сінгапурі та Індонезії. Хоча Sharp ще не назвала офіційну ціну, за характеристиками стає зрозуміло, що це бюджетна модель.

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Sharp Aquos R10

Інша новинка Sharp — це значно цікавіший у технічному плані Aquos R10. Він виглядає стримано: пласкі рамки, симетричний корпус, круглий модуль камери виступає над корпусом завтовшки 8,9 мм. Важить смартфон 196 г. Апарат досить серйозно захищений: IP68 + військовий стандарт MIL-STD-810G. Цікаво, що тильна частина покрита захисним склом Gorilla Glass Victus 2, тоді як дисплей — скромнішим Gorilla Glass 5.

А от сам дисплей заслуговує на окрему увагу. Тут використовується панель OLED IGZO з діагоналлю 6,5 дюйма, роздільною здатністю 2340×1080 пікселів, частотою оновлення до 240 Гц і автоматичним перемиканням від 1 до 240 Гц. Максимальна постійна яскравість становить 1500 ніт, а у HDR доходить до 3000 ніт. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення збоку.

Камери — один з головних козирів новинки. Головний модуль містить 50-мегапіксельний 1/1,55-дюймовий сенсор, об’єктив Leica Hektor та спектральний датчик для точнішої передачі кольору. Ще на задній панелі розташувався 50-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера – теж 50-мегапіксельна. Підтримується знімання відео у форматі Dolby Vision HDR.

Смартфон заснований на чипі Snapdragon 7+ Gen 3. Його доповнюють 12 ГБ оперативної памʼяті та 256 або 512 ГБ сховища UFS 4.0. Є підтримка карт microSD. Акумулятор також має місткість 5000 мА·год, але підтримує швидшу зарядку потужністю 36 Вт. Смартфон постачається з Android 15. Виробник обіцяє три великі оновлення Android і п’ять років патчів безпеки.

Запуск Aquos R10 заплановано на початок липня 2025 року в Японії, Тайвані, Сінгапурі та Індонезії. Деталі щодо міжнародного старту — поки невідомі.

Джерело: notebookcheck 1, 2