Moto G56, G86 і G86 Power — нові бюджетники Motorola пропонують велику батарею та ціну від €250

Motorola розширила модельний ряд своїх смартфонів і запропонувала своїм шанувальникам кілька новинок в межах бюджетної лінійки. Компанія представила одразу три нові смартфони серії G — це моделі Moto G56, G86 і G86 Power. Хоча ззовні вони дуже схожі, між ними є низка відмінностей, особливо у технічних характеристиках та місткості акумулятора.

Moto G86 та Moto G86 Power

Смартфони Moto G86 та G86 Power — майже близнюки, але з різним запасом енергії. Вони мають однакову базову начинку. Обидва смартфони оснащені 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2712х1220 пікселів та адаптивною частотою оновлення 120 Гц. Яскравість екрана досягає 4500 ніт, а захищає його скло Gorilla Glass 7i. Під екраном розташовано сканер відбитків пальців.

В основі обох моделей лежить процесор MediaTek Dimensity 7300 (як в торішньому OPPO Reno12 Pro). Його доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 256 або 512 ГБ. Є слот для карт пам’яті microSDXC. Корпус забезпечує захист від води та пилу за стандартами IP68/IP69, а також заявлений захист від ударів та падінь відповідно до військового стандарту MIL-STD 810H. Смартфони працюють під управлінням Android 15.

Основна камера в обох випадках має 50-мегапіксельний сенсор (LYT-600) та оптичну систему стабілізації зображення. Ще є 8-мегапіксельна надширококутна камера, яка також використовуються для знімання макро. Фронтальна камера — на 32 Мп.

Тепер відмінності. Moto G86 отримав акумулятор місткістю 5200 мА·год, тоді як G86 Power — 6720 мА·год. Варто зауважити, що Power-версія отримала найбільший акумулятор в історії Motorola. Підтримується швидка зарядка потужністю 30 Вт. Товщина в першому випадку становить 7,8 мм, а вага – 185 г. Версія з більшою батареєю має товщину корпусу 8,7 мм, а вага збільшилась до 198 г.

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Ціна Moto G86 становить від €299, а за Moto G86 Power доведеться заплатити €329. Обидві моделі доступні в кольорах Spellbound, Cosmic Sky, Golden Cypress та Chrysanthemum.

Moto G56

Смартфон Moto G56 — це доступніша версія. Він отримав 6,72-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю FHD+ (2400х1080 пікселів) та тією ж частотою оновлення 120 Гц. Усередині — новий процесор MediaTek Dimensity 7060, який ще навіть офіційно не презентували. Він має 8 ядер CPU з частотою до 2,6 ГГц та GPU Imagination IMG BXM-8-256. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища.

Основна камера також 50-мегапіксельна, як і в старших моделях, але вже без оптичної стабілізації зображення. Допоміжна надширококутна камера теж має 8-мегапіксельний сенсор. Фронтальна камера – на 32 Мп. Корпус забезпечує ступінь захисту від води та пилу IP68/IP69. Акумулятор має місткість 5200 мА·год та підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт.

Смартфон Moto G56 доступний у кольорах Pantone Black Oyster, Dazzling Blue, Gray Mist і Dill. Його ціна — €250.

Варто нагадати, нещодавно Motorola вийшла за межі смартфонів й представила свій перший ноутбук.

Джерело: gsmarena