Ще одна гра ламає смартфон: витягніть кабель, щоб вистрілити

Вийшла мобільна гра Charchery, у якій постріл із лука відбувається лише після того, як гравець різко висмикує кабель зарядки зі смартфона. Вся ігрова механіка побудована на цьому жесті, тож за кілька ігрових сесій можна легко знищити не один реальний кабель.

Один із креативних способів по-новому відчути мобільні ігри та полоскотати нерви гравцям — це випробувати техніку на міцність, використати фізичні властивості смартфонів — як-от платформер або орігамі для складаних девайсів — або залучити додатковий фізичний аксесуар, наприклад кабель зарядки. Саме таку ідею реалізував один розробник у грі під назвою Charchery: постріл по цілі можливий лише після того, як ви під’єднаєте кабель до смартфона, а потім різко висмикнете його. Це виглядає як непогане тренування для рук, але для комфортної гри знадобиться кілька міцних кабелів. Таким чином, Charchery перетворює звичайну зарядку на витратний ігровий ресурс і стирає межу між цифровим геймплеєм та фізичним зносом реальних речей.

Charchery — аж ніяк не візуальний шедевр, проте це справді креативний спосіб пограти на смартфоні, щоправда, ціною ресурсу зарядного кабелю. На платформі X користувач rebane2001 представив свою нову розробку після того, як раніше створив гру Foldy Bird, де дисплей складаного смартфона використовується як контролер. Він зазначає, що надихався такими іграми, як Defend Your Castle та Bowmaster Prelude, але підкреслює, що Charchery — дуже базова за механікою гра. Коротку демонстрацію показано у відео: гуманоїдні цілі наближаються до лучника, і можна припустити, що їхня кількість є нескінченною.

Cтріли “заряджаються” шляхом під’єднання кабелю до порту, а в момент, коли ви різко витягуєте його, у ціль випускається одна стріла. Гру ще не тестували масштабно, але серед показаних механік є система комбо. Ймовірно, протягом певного ліміту часу комбінації фіксуються та збільшують загальний рахунок, коли вороги зрештою переповнюють екран. Водночас на відео видно, що зарядний кабель вже постраждав: його біла оболонка почала розходитися, що свідчить про досить жорстке використання аксесуара розробником.

Тож, і власний кабель гравця навряд чи прослужить довго, якщо постійно вставляти його в порт і різко висмикувати. Отже, якщо хтось зацікавиться Charchery, йому доведеться придбати достатню кількість запасних кабелів — бажано з нейлоновим обплетенням, яке відрізняється більшою зносостійкістю. Спробувати гру можна за посиланням: вона працює у браузері, тож завантажувати й встановлювати додаток не потрібно. Щоправда, запустити Charchery на десктопі не вийде — гра не розпізнає комп’ютер як смартфон.

