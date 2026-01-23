Новини Ігри 23.01.2026 comment views icon

Ще одна гра ламає смартфон: витягніть кабель, щоб вистрілити

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Ще одна гра ламає смартфон: витягніть кабель, щоб вистрілити
Photo: Wccftech.com

Вийшла мобільна гра Charchery, у якій постріл із лука відбувається лише після того, як гравець різко висмикує кабель зарядки зі смартфона. Вся ігрова механіка побудована на цьому жесті, тож за кілька ігрових сесій можна легко знищити не один реальний кабель.

Один із креативних способів по-новому відчути мобільні ігри та полоскотати нерви гравцям — це випробувати техніку на міцність, використати фізичні властивості смартфонів — як-от платформер або орігамі для складаних девайсів — або залучити додатковий фізичний аксесуар, наприклад кабель зарядки. Саме таку ідею реалізував один розробник у грі під назвою Charchery: постріл по цілі можливий лише після того, як ви під’єднаєте кабель до смартфона, а потім різко висмикнете його. Це виглядає як непогане тренування для рук, але для комфортної гри знадобиться кілька міцних кабелів. Таким чином, Charchery перетворює звичайну зарядку на витратний ігровий ресурс і стирає межу між цифровим геймплеєм та фізичним зносом реальних речей.

Мобільна гра змушує стріляти, висмикуючи кабель зарядки зі смартфона
Дані: Х

Charchery — аж ніяк не візуальний шедевр, проте це справді креативний спосіб пограти на смартфоні, щоправда, ціною ресурсу зарядного кабелю. На платформі X користувач rebane2001 представив свою нову розробку після того, як раніше створив гру Foldy Bird, де дисплей складаного смартфона використовується як контролер. Він зазначає, що надихався такими іграми, як Defend Your Castle та Bowmaster Prelude, але підкреслює, що Charchery — дуже базова за механікою гра. Коротку демонстрацію показано у відео: гуманоїдні цілі наближаються до лучника, і можна припустити, що їхня кількість є нескінченною.

Cтріли “заряджаються” шляхом під’єднання кабелю до порту, а в момент, коли ви різко витягуєте його, у ціль випускається одна стріла. Гру ще не тестували масштабно, але серед показаних механік є система комбо. Ймовірно, протягом певного ліміту часу комбінації фіксуються та збільшують загальний рахунок, коли вороги зрештою переповнюють екран. Водночас на відео видно, що зарядний кабель вже постраждав: його біла оболонка почала розходитися, що свідчить про досить жорстке використання аксесуара розробником.

Тож, і власний кабель гравця навряд чи прослужить довго, якщо постійно вставляти його в порт і різко висмикувати. Отже, якщо хтось зацікавиться Charchery, йому доведеться придбати достатню кількість запасних кабелів — бажано з нейлоновим обплетенням, яке відрізняється більшою зносостійкістю. Спробувати гру можна за посиланням: вона працює у браузері, тож завантажувати й встановлювати додаток не потрібно. Щоправда, запустити Charchery на десктопі не вийде — гра не розпізнає комп’ютер як смартфон.

Джерело: Wccftech.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ubisoft втратила 34% вартості за день і 95% за 8 років на тлі "реорганізації"
Подивилася на холодильник Samsung і потрапила в лікарню (оновлено) — ймовірно, історія є вигадкою
У професійного інвестора, який допомагав постраждалим від криптошахраїв, вкрали понад 100 000 юанів у криптовалюті на фішинговому сайті
Відео стороннього ютубера випадково опинилося на сайті Білого дому: “Знав би, вдягнувся б краще”
Ностальгія без страждань: Windows 7 і Vista повернулися як готові ISO зі всіма оновленнями
Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
У лютому Дональд Трамп випустить ще одну криптовалюту — для акціонерів власної компанії
Всі анонси Xbox Developer Direct 2026: трейлер Fable, Forza Horizon 6 та інші
До 8 років за $100: для ухилення від мобілізаціі адміністратор ЄДЕБО зареєстрував у базі фіктивного студента
Вийшов Realme Neo8: флагманський процесор, перископічна камера та 8000 мА•год від $370
"Лицар сімох королівств" увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати