Що відомо про Apple AirPods Pro 3: потенційні дата релізу, ціна, особливості

AirPods Pro 2nd Gen — мабуть, найзатребуваніші TWS-навушники, як для пристроїв Apple, так і загалом. Apple поки не робила офіційних заяв щодо третього покоління, втім, зібрати в одному місці непрямі докази, чутки та дані з джерел ніколи не зайве.

Перший непрямий доказ — це прибутковість категорії Home Accessories, куди входять навушники Apple. У фінзвіті по другому кварталу, ця категорія перевершила Mac та iPad, що має змусити компанію випускати нові продукти частіше, передає Android Authority.

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Ще одна причина виходу AirPods Pro 3 — конкуренти. Samsung Galaxy Buds 2 Pro, OnePlus Buds Pro 2, Nothing Ear (2) Buds вийшли протягом останнього року, спонукаючи Apple рухатися.

Дата виходу AirPods Pro 3?

Apple AirPods Pro (1-го покоління) — 30 жовтня 2019 року

Apple AirPods Pro (2-го покоління) — 23 вересня 2022 року

Apple AirPods (1-е покоління) — 13 грудня 2016 року

Apple AirPods (2-го покоління) — 20 березня 2019 року

Apple AirPods (3-е покоління) — 26 жовтня 2021 року

Зібравши попередні дати виходу попередніх поколінь навушників AirPods та AirPods Pro можна помітити 3-річний цикл (мінімум 2,5 року). Тому очікувати анонсу Apple AirPods Pro (3-го покоління) не варто раніше осені 2025 року, максимум — весни цього року. Втім, відомий аналітик Мін-Чі Куо передбачає, що AirPods Pro 3 можуть вийти у другій половині 2024-го, або на початку 2025-го.



Особливості майбутнього покоління AirPods Pro?

Apple AirPods Pro (3-го покоління) збережуть ту саму герметичну (IPX4) й ергономічну форму, що й попередники. Apple так само вироблятиме навушники в білому кольорі.

Що зміниться майже напевно — порт заряджання. Змінити Lightning до USB-C Apple повинен змусити закон ЄС, який до 28 грудня 2024 року зобов’язує компанії прийняти загальний стандарт зарядного порту для пристроїв. Зарядний футляр для AirPods Pro 3 має підтримувати бездротову зарядку Qi й аксесуари MagSafe.

З коробки користувачі очікуватимуть ряд функцій — як от оптимізація витрати заряду акумулятора, просторовий звук та автоматичне перемикання між пристроями екосистеми Apple.

Очікують кращі алгоритми шумозаглушення (ANC) та розвитку режиму прозорості. Ймовірно це стане можливим завдяки оновленому чипу H3.

Нове покоління зробить акцент на функціях охорони здоров’я, як-от перевірки слуху та вимірювання температури, про це повідомляє Марк Гурман.

Оновлення чипа футляра до U2 дасть змогу застосувати функції технології Find My, для пошуку пристрою за потреби.

Потенційна ціна AirPods Pro 3?

Apple AirPods Pro (1-го покоління) — 249 доларів

Apple AirPods Pro (2-е покоління) — 249 доларів

Знову повернемося до попередніх поколінь. Apple поки не міняла вартість AirPods Pro. Навушники й у першому й у другому поколінні коштували 249 доларів (у США, до сплати податків). Скорше за все принцип ціноутворення не зміниться.