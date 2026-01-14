Новини Пристрої 14.01.2026 comment views icon

Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій
iPhone 18 Pro отримає менший Dynamic Island і Face ID під екраном

Apple вже почала раннє створення прототипів лінійки iPhone 18. Це дає перше уявлення про те, як компанія планує оновити дисплеї майбутніх моделей. Інформацію оприлюднив інсайдер Digital Chat Station. За його даними, Apple зосереджується не на радикальному редизайні, а на доопрацюванні екранної компоновки та чіткішому розмежуванні між моделями.

За словами Digital Chat Station, усі моделі iPhone 18 зараз проходять внутрішнє тестування. Базовий iPhone 18 отримає 6,27-дюймовий LTPO OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. При цьому Apple збереже нинішній дизайн фронтальної частини з Dynamic Island без змін.

Попри невдачі першого тонкого смартфона, у майбутній лінійці з’явиться iPhone Air 2. Йому приписують 6,55-дюймовий LTPO OLED-екран із частотою 120 Гц. Apple продовжує рух у бік тоншого та легшого корпусу, але зовнішній вигляд передньої панелі залишиться знайомим для користувачів.

Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій

Найпомітніші зміни готують для моделей Pro. iPhone 18 Pro тестують із 6,27-дюймовим дисплеєм, а iPhone 18 Pro Max — із більшим 6,86-дюймовим LTPO OLED-екраном, обидва з частотою оновлення 120 Гц.

Головна відмінність — часткове перенесення системи Face ID під дисплей. На поверхні екрана залишиться лише невеликий отвір для фронтальної камери. Через це зона Dynamic Island вперше з моменту її дебюту в серії iPhone 14 Pro стане меншою.

Також повідомляється про можливу зміну графіка презентацій Apple. Компанія може відійти від традиційного осіннього запуску всієї лінійки одразу. За попередніми даними, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone представлять наприкінці 2026 року. Стандартний iPhone 18 і ймовірний iPhone 18e можуть вийти навесні 2027 року. Окремих термінів запуску для iPhone Air 2 поки що не називають.

Що стосується “заліза”, Pro-моделі мають першими отримати процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом. Apple також тестує оновлення камер, зокрема систему зі змінною діафрагмою та покращені сенсори зображення. У сукупності ці зміни вказують на те, що в поколінні iPhone 18 різниця між базовими моделями та версіями Pro стане ще відчутнішою.

Джерело: gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID
Велика робота над помилками в Apple iOS 27, — Марк Гурман про нову ОС для iPhone
Huawei Mate X7: нова "розкладачка" бренду завтовшки 4,5 мм коштує до $2500
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Керівники Apple заселяються в готелі поряд із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Перші зображення RedMagic 11 Air
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Масовий вихід з Apple: чотири топменеджери покинули компанію за 72 години
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Представлений Nothing Phone (3a) Community Edition — коли дизайн дійсно оригінальний
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають
Антирекорд для Apple: на iOS 26 перейшли лише 15% власників iPhone
Відео прототипу Xiaomi 17 Air — смартфон скасований через провал Apple
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
Представлені Poco F8 Ultra та F8 Pro: глобальні версії смартфонів Redmi K90 з ціною від $530
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати