Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій

iPhone 18 Pro отримає менший Dynamic Island і Face ID під екраном

Apple вже почала раннє створення прототипів лінійки iPhone 18. Це дає перше уявлення про те, як компанія планує оновити дисплеї майбутніх моделей. Інформацію оприлюднив інсайдер Digital Chat Station. За його даними, Apple зосереджується не на радикальному редизайні, а на доопрацюванні екранної компоновки та чіткішому розмежуванні між моделями.

За словами Digital Chat Station, усі моделі iPhone 18 зараз проходять внутрішнє тестування. Базовий iPhone 18 отримає 6,27-дюймовий LTPO OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. При цьому Apple збереже нинішній дизайн фронтальної частини з Dynamic Island без змін.

Попри невдачі першого тонкого смартфона, у майбутній лінійці з’явиться iPhone Air 2. Йому приписують 6,55-дюймовий LTPO OLED-екран із частотою 120 Гц. Apple продовжує рух у бік тоншого та легшого корпусу, але зовнішній вигляд передньої панелі залишиться знайомим для користувачів.

Найпомітніші зміни готують для моделей Pro. iPhone 18 Pro тестують із 6,27-дюймовим дисплеєм, а iPhone 18 Pro Max — із більшим 6,86-дюймовим LTPO OLED-екраном, обидва з частотою оновлення 120 Гц.

Головна відмінність — часткове перенесення системи Face ID під дисплей. На поверхні екрана залишиться лише невеликий отвір для фронтальної камери. Через це зона Dynamic Island вперше з моменту її дебюту в серії iPhone 14 Pro стане меншою.

Також повідомляється про можливу зміну графіка презентацій Apple. Компанія може відійти від традиційного осіннього запуску всієї лінійки одразу. За попередніми даними, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone представлять наприкінці 2026 року. Стандартний iPhone 18 і ймовірний iPhone 18e можуть вийти навесні 2027 року. Окремих термінів запуску для iPhone Air 2 поки що не називають.

Що стосується “заліза”, Pro-моделі мають першими отримати процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом. Apple також тестує оновлення камер, зокрема систему зі змінною діафрагмою та покращені сенсори зображення. У сукупності ці зміни вказують на те, що в поколінні iPhone 18 різниця між базовими моделями та версіями Pro стане ще відчутнішою.

