Всі чутки про Apple iPhone 18 Pro: дизайн попередника збережуть, але зона MagSafe стане "напівпрозорою"

Катерина Даньшина

Apple представила iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099
Apple iPhone 17 Pro

Попри те, що iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone Air ще не надійшли у продаж, чуток про наступну серію смартфонів Apple з’являється все більше. З останнього: очікується, що iPhone 18 Pro та Pro Max збережуть дизайн попередника, але на додачу отримають напівпрозору зону MagSafe.

Згідно з інсайдерським каналом Digital Chat Station (через Macrumors) з понад 3 млн підписників на Weibo,  iPhone 18 Pro та Pro Max отримають той самий дизайн системи задньої камери, що й в iPhone 17 Pro, тобто “плато” з трьома об’єктивами, розташованими у вигляді трикутника.

Очікується, що розміри дисплеїв лишаться незмінними — 6,3 та 6,9 дюйма, тоді як керамічна область Ceramic Shield на задній панелі матиме “трохи прозорий дизайн”, але без подробиць.

Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"
Камери iPhone 17 Pro / Apple

В дописі також сказано, що моделі iPhone 18 Pro будуть оснащені системою охолодження з “випарною камерою зі сталі”. У випадку попередника, зі слів Apple, система інтегрована лазером в алюмінієвий корпус, але не дуже зрозуміло, чи присутні там інші типи металу. Розбирання пристроїв, які мають з’явитися найближчими днями, нададуть більше деталей.

Серед інших чуток можна пригадати звіт тайванської Commercial Times, яка повідомляла, що моделі iPhone 18 Pro будуть оснащені чипом A20 Pro, виготовленим за останнім 2-нм технологічним процесом TSMC. Також пристрої нібито отримають модем Apple C2, а не Qualcomm. Раніше інсайдер Instant Digital стверджував, що моделі iPhone 18 Pro отримають зменшений Dynamic Island і не матимуть підекранного Face ID.

В іншому очікується, що Apple розіб’є реліз iPhone 18 на дві частини: першими, традиційно восени, представлять преміальні моделі та перший складаний iPhone, тоді як базові версії відкладуть на весну наступного року. Усе, аби “оживити” продажі смартфонів.

Перші огляди iPhone 17: базова модель отримала “крутіші покращення, ніж Pro”

