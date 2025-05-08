«Щось не схоже на тебе»: батьки Чарлі Кокса випадково подивились «Шибайголову» з Беном Аффлеком, коли шукали серіал із сином

Чарлі Кокс у серіалі «Шибайголова: Народжений наново» / Disney+

Чарлі Кокс зіграв Метта Мердока у серіалі «Шибайголова» 2015 року, та повернувся в його перезапуску 2025-го, але батьки актора змогли ознайомитись з новим творінням сина не з першого разу.

Кокс в інтерв’ю Джиммі Кіммелу розповів, що під час пошуку «Народженого наново» батьки ввімкнули неправильного «Шибайголову» — фільм з Беном Аффлеком 2003 року — і у перші 20 хвилин перегляду навіть не одразу зрозуміли, що в головній ролі не їх син.

«Щось не схоже на тебе» — згадує Кокс слова батька. «І тоді я подумав: “Так! Це Бен Аффлек”».

Чарлі Кокс знявся в трьох сезонах серіалу «Шибайголова» на Netflix кілька років тому, а до цього Бен Аффлек грав роль Метта Мердока у фільмі 2003 року за сценарієм та режисурою Марка Стівена Джонсона. Зрештою серіальну версію цьогоріч перезапустив Disney, і очевидно така велика кількість контенту з персонажем може заплутати будь-кого.

Але не хвилюйтесь, батьки Кокса таки подивились «Народжений наново», коли син самостійно налаштував їм акаунт на Disney+

«Вони сказали: “Дуже добре. Досить схоже на оригінальний серіал”», — ділиться актор.

У серіалі «Шибайголова: Народжений наново» Метт Мердок ізолювався і відійшов від роботи Шибайголови після трагічного вбивства Фоггі Нельсона (Елден Хенсон), зосередившись на юридичній практиці. Однак персонажу Кокса доводиться повернутись до старих умінь, коли його головний ворог Вілсон Фіск (Вінсент Д’Онофріо) повертається до Нью-Йорку після тривалої відсутності з намаганнями балотуватись на посаду мера.

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«Шибайголова: Народжений наново» отримав 87% від критиків та 80% від глядачів на Rotten Tomatoes, тоді як деякі відгуки відзначили серіал як «шедевр» і «ідеальну адаптацію MCU». Слід зазначити, що перезапуск мав досить проблемну історію розробки й неодноразово змінював творчу команду, тож такі оцінки можна вважати ще досить високими.

Перший сезон серіалу дебютував на Disney+ на початку березня, тоді як другий анонсували ще у серпні 2024-го. Продовження складатиметься із 8 епізодів, а прем’єра попередньо призначена на середину 2025 року.

Джерело: ComicBook