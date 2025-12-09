ШІ-фейк з обвалом залізничного моста зупинив 32 реальні поїзди у Британії

Реальне фото моста та його обвал, згенерований ШІ / BBC

Згенероване ШІ зображення з обвалом моста вплинуло на розклад реальних поїздів у Великій Британії: пошкодження виглядали настільки реальними, що служби відклали одразу 32 рейси.

Як зазначає BBC, фейк поширили одразу після землетрусу магнітудою 3.3, поштовхи якого відчувались по всій країні. Зображення показувало серйозні пошкодження 179-річного залізничного моста Карлайл у Ланкастері й виглядало настільки реалістично, що місцевий оператор залізничної інфраструктури Network Rail одразу зупинив всі рейси, що прямували маршрутом, й тільки після цього розпочав перевірку.

Через 1,5 години рух відновили й випустили заяву, в якій розкритикували розповсюджувачів фейків.

“Перешкоди, спричинені створенням та поширенням таких фальшивих зображень і відео, створюють абсолютно непотрібну затримку для пасажирів, що обтяжує платників податків”, — заявив речник компанії. “Це збільшує навантаження на наші команди, які забезпечують безперебійну роботу залізниці. Безпека пасажирів є нашим пріоритетом, тож ми завжди серйозно ставитимемося до будь-яких проблем безпеки”.

Цікаво, що в британській транспортній поліції заявили, що в курсі інциденту, але розслідування не проводитимуть. Вочевидь, винуватець затримок лишиться без покарання. Згідно з даними Network Rail, ШІ-фейк загалом зупинив рух 32 рейсів, включаючи пасажирські та вантажні поїзди.

З поширенням інструментів генерації зображень та відео такі історії можуть стати звичним явищем, особливо, коли “автори” фейків враховують навколишні умови (у випадку мосту, “допомогли” природні катаклізми). В іншому ж, здається, користувачам варто бути обачними до всього, що ми бачимо сьогодні в мережі й не забувати про фактчекінг.