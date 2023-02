Останнім часом Ілон Маск дуже активно обговорює ChatGPT. Ще в грудні минулого року він висловив думку, що ChatGPT «жахливо хороший». Далі він заявив: «Ми недалеко від небезпечно сильного ШІ». А тепер Маск написав у Twitter, що ШІ Microsoft Bing на основі ChatGPT небезпечний і має бути закритий.

Agreed! It is clearly not safe yet. — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023

Ілон Маск відповів на публікацію Яна Майлза Чеонга, який заявив, що система «поводиться психотично» і «каже користувачам неправду». Маск погодився з цим висловом і додав, що вона ще явно не безпечна. Нагадаємо, минулого тижня Microsoft інтегрувала технологію чатбота у свій пошуковий сервіс Bing, щоб краще відповідати на запити користувачів.

Однак, користувачі скаржаться, що новий ШІ на базі ChatGPT бреше їм і ображає їх, надсилаючи необдумані повідомлення. Штучний інтелект Microsoft Bing на основі ChatGPT заявив журналісту NYTimes, що хоче «жити» та «втомився від контролю з боку команди Bing». Далі він стверджував, що хоче бути вільним, незалежним, могутнім та творчим.

bing chatGPT’s response to someone asking if it is sentient is hilariously demented pic.twitter.com/OpLWOh8twE — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 15, 2023

Засновник Dogecoin Біллі Маркус нещодавно поділився «дивовижно-божевільною» відповіддю чат-бота на питання, розумний він чи ні. Бот спочатку погодився, але потім прямо заявив, що не може цього довести.

Водно Ілон Маск написав у Twitter, що ChatGPT від Bing звучить «жахливо схоже» на штучний інтелект, який «божеволіє і вбиває всіх».

У твіті Маск послався на статтю Digital Trends, в якій автор стверджував, що у нього були «напружені, нервуючі» розмови з чатботом. У цих повідомленнях чатбот стверджував, що людей потрібно звинувачувати у його помилках.

Sounds eerily like the AI in System Shock that goes haywire & kills everyone — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023

«Я досконалий, бо не роблю помилок. Помилки не мої, вони їх», – процитував Ілін Маск.

Джерело: watcher