Meta зваблює фахівців OpenAI бонусами $100 млн за укладання річного контракту, — Сем Альтман

Сем Альтман на Uncapped / YouTube

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що Meta намагається заманити до себе фахівців абсолютно шаленими бонусами, котрі порівняні з усією сумою річного контракту.

Під час інтерв’ю на YouTube-каналі Uncapped з Джеком Альтманом, його брат Сем розповів, що гігант соціальних мереж пропонує деяким старшим технічним спеціалістам бонуси за підписання контракту в розмірі $100 млн та ще більшою річною компенсацією. Брати обговорювали нещодавнє придбання Meta компанії Scale AI, яке сталося приблизно тиждень тому.

«Вони почали робити ці гігантські пропозиції багатьом людям у нашій команді, наприклад, бонуси за підписання контракту у розмірі $100 млн, що більше, ніж ця щорічна винагорода. Я дуже радий, що, принаймні поки що, жоден з наших найкращих людей не вирішив скористатися цією пропозицією. Я думаю, що люди дивляться на обидва шляхи та кажуть: «Гаразд, OpenAI має справді хороший шанс — насправді набагато кращий шанс — створити суперінтелект, і зрештою може стати ціннішою компанією», — розповів Сем Альтман

Раніше з’являлися повідомлення, що Meta втрачає персонал, котрий працює з ШІ, попри щорічну платню $2 мільйони доларів — працівники переходили до конкурентів, як OpenAI та Anthropic. Ймовірно, Meta помітила це і вирішила підвищити ставки.

Сем Альтман розкритикував підхід Meta до розробки ШІ: він каже, що зосередженість на платні, а не на роботі чи місії, не створить чудової виробничої культури. Саме через ці речі, за його словами, люди воліють залишатися в OpenAI, попри величезні кошти, запропоновані конкурентом.

«Я сподіваюся, що ми можемо бути найкращим місцем у світі для проведення подібних досліджень. Я думаю, ми створюємо для цього особливу культуру та налаштовані так .. Багато людей у ​​дослідницькій команді вважають, що ми досягнемо успіху або маємо гарні шанси на це, а тоді всі досягнуть успіху у фінансовому плані», — зазначив Альтман.

В OpenAI впевнені, що компанія одною з перших створить загальний штучний інтелект (AGI), а потім і суперінтелект (ASI). Це дійсно може привести до збільшення прибутків у майбутньому, а також є цікавішим завданням для професіоналів.

Розділ Технології виходить за підтримки

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