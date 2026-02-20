ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу

Transport Fever 3

ШІ-параноя гравців змусила розробника змінити ігрових персонажів, щоб вони більше нагадували ручну людську роботу.





Студія Urban Games переробляє портрети героїв у кампанії Transport Fever 3 після бета-версії. Частина тестерів вирішила, що вони виглядають як згенеровані ШІ. Мовиться статичні портрети персонажів, які з’являються під час місій і роздають завдання з повною озвучкою. Перші скарги виникли після демонстрації кампанії на бета-тесті. Одна з претензій стосувалася відсутності явних дефектів на зразок кривих рук чи дивних текстур.

Гравці заявили, що один із персонажів — мер Нового Орлеана — в першій місії, виглядав занадто гладким і “ідеальним”. Гравці порівняли такий зовнішній вигляд із генеративними зображеннями, навіть якщо їх створили художники.

“Ми — студія, де все створюється вручну. Тому ми не використовуємо жодного ШІ у жодній частині гри. Для нас дуже важливо, щоб кожен елемент був зроблений нашими художниками власноруч”, — наголосив менеджер з випуску ігор Ніко Хейні.

Попри заяви про невикористання ШІ, студія все одно вирішила змінити арт. За словами Хейні, портрети “наразі переробляються”, а в фінальній версії їх замінять “чимось кращим, що не залишає жодних сумнівів щодо того, чи є вони ШІ чи ні”.





На цьому фоні цікаво, що компанії рухаються в різні боки. Наприклад, Krafton відкрито просуває підхід “AI-first”, а кожна п’ята гра 2025-го року створена разом зі штучним інтелектом. Геймери критикують студії за використання ШІ, але інша частина навпаки каже, що це неминуче відбуватиметься.

Ймовірно, розробники не захотіли “викручуватися” за прикладом творців Alters та уникнути зайвої критики. Тенденція цікава: поки технологічні гіганти розробляють ШІ-інструменти для створення ігор невеликі студії змінюють арти, щоб аудиторія не сприйняла їхню роботу як згенеровану.

Довідка. Transport Fever 3 це стратегія про розвиток транспортної імперії: від возів і пароплавів до літаків і швидкісних поїздів. Треба прокладати маршрути, рахувати витрати, оновлювати інфраструктуру й підлаштовуватися під потреби міст. Успіх дає гроші та можливість будувати знакові об’єкти, а невдача змушує шукати нові рішення.

