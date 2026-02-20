tradfi
Новини Ігри 20.02.2026 comment views icon

ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу
Transport Fever 3

ШІ-параноя гравців змусила розробника змінити ігрових персонажів, щоб вони більше нагадували ручну людську роботу.


Студія Urban Games переробляє портрети героїв у кампанії Transport Fever 3 після бета-версії. Частина тестерів вирішила, що вони виглядають як згенеровані ШІ. Мовиться статичні портрети персонажів, які з’являються під час місій і роздають завдання з повною озвучкою. Перші скарги виникли після демонстрації кампанії на бета-тесті. Одна з претензій стосувалася відсутності явних дефектів на зразок кривих рук чи дивних текстур.

Гравці заявили, що один із персонажів — мер Нового Орлеана — в першій місії, виглядав занадто гладким і “ідеальним”. Гравці порівняли такий зовнішній вигляд із генеративними зображеннями, навіть якщо їх створили художники.

“Ми — студія, де все створюється вручну. Тому ми не використовуємо жодного ШІ у жодній частині гри. Для нас дуже важливо, щоб кожен елемент був зроблений нашими художниками власноруч”, — наголосив менеджер з випуску ігор Ніко Хейні.

Попри заяви про невикористання ШІ, студія все одно вирішила змінити арт. За словами Хейні, портрети “наразі переробляються”, а в фінальній версії їх замінять “чимось кращим, що не залишає жодних сумнівів щодо того, чи є вони ШІ чи ні”.


ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботуШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботуШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботуШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу

На цьому фоні цікаво, що компанії рухаються в різні боки. Наприклад, Krafton відкрито просуває підхід “AI-first”, а кожна п’ята гра 2025-го року створена разом зі штучним інтелектом. Геймери критикують студії за використання ШІ, але інша частина навпаки каже, що це неминуче відбуватиметься.

Ймовірно, розробники не захотіли “викручуватися” за прикладом творців Alters та уникнути зайвої критики. Тенденція цікава: поки технологічні гіганти розробляють ШІ-інструменти для створення ігор невеликі студії змінюють арти, щоб аудиторія не сприйняла їхню роботу як згенеровану.

Довідка. Transport Fever 3 це стратегія про розвиток транспортної імперії: від возів і пароплавів до літаків і швидкісних поїздів. Треба прокладати маршрути, рахувати витрати, оновлювати інфраструктуру й підлаштовуватися під потреби міст. Успіх дає гроші та можливість будувати знакові об’єкти, а невдача змушує шукати нові рішення.

Спецпроєкти
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Науковці офіційно визнали новий вид психічного розладу: страх, що вас замінить ШІ

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
Понад 700 геймерів обміняли свою кров на безплатну копію Vampires: Bloodlord Rising
Штучний інтелект стає мстивим: агент OpenClaw атакував розробника, який відхилив його код
"Це не Бог війни": творець God of War назвав спіноф Sons of Sparta "образою франшизи”
Джейсон Шраєр: Контент GTA 6 досі не готовий на 100%, можливі нові затримки
У Нью-Йорку закрили міський чатбот, який коштував $600 000: він радив порушувати закони
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"
Норвезький магазин електроніки дарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри
Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium: воно маркує російські ігри в Steam
Творці провального ШІ-гаджета Rabbit r1 анонсували ноутбук для вайбкодингу
"Серйозний конкурент Elden Ring": Nioh 3 оцінили в 86/100 на Metacritic
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Розробник видалив гру зі Steam — нова дівчина переконала його, що ШІ це зло
Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?
20% інженерів ШІ, найнятих Google у 2025 році, вже працювали в компанії
ШІ вперше заплатив людині: американець заробив $100 завдяки сервісу Rent a Human
Великий “перезапуск” Ubisoft: скасовано 6 і відкладено 7 ігор, далі — звільнення
Нова модель ChatGPT використовує Grokipedia Ілона Маска як джерело
Нова Fable вийде восени: відео геймплею та багато інформації про гру
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати