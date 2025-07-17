Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт

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За половину 2025 року в Steam накопичилося чимало нових ігор — кожну п’яту з них офіційно розробляли з використанням генеративного ШІ.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Автор дослідження Ічіро Ламбе у звіті Totally Human Media згадав, що торік Valve відкрила майданчик для розробників, які використовують GenAI для створення гри. Він вирішив дізнатися, скільки таких ігор встигли випустити. Виявляється, що за неповні 7 місяців на платформі накопичилось вже 7818 таких проєктів — приблизно 7% усієї бібліотеки Steam, де зараз понад 114 тисяч ігор. У 2024 таких ігор було близько тисячі, тобто це зростання на 700% за рік.

Та головне не це. Найцікавіше, що майже кожна п’ята новинка цього року використовує ШІ хоча б у якійсь формі. Це може бути все що завгодно: генерація моделей, текстур, ілюстрацій, саундтреків, голосів, навіть діалогів чи описів предметів. За словами Ламбе, близько 60% таких випадків стосуються саме візуальних елементів: персонажі, задні плани, 3D-моделі, текстури. Інші варіанти — генерація звуку, тексту, коду, маркетингових матеріалів для сторінок у Steam.

Причому окремий тренд — ігри, де ШІ працює прямо під час геймплею. Наприклад, модерує контент, згенерований гравцями, або створює нові світи за підказкою в реальному часі. Навіть популярні релізи вже відкрито використовують GenAI. Найбільша гра зі списку — My Summer Car, яка продалася тиражем понад 2,5 млн копій. Там ШІ згенерував лише картини, які висять у головному будинку. А в InZOI, який називали «The Sims на максималках», гравці самі можуть створювати текстури й одяг за допомогою генеративного ШІ.

Ламбе додає: розробники все частіше намагаються прописувати згадку про GenAI максимально обережно, щоби не налякати гравців. Хоча деякі розробники намагаються приховати використання ШІ, як було з The Alters. Проте немає сенсу заперечувати, що надалі студії будуть дедалі більше спиратися на подібні технології. Техногіганти намагаються першими зачепитися за можливість заощадити, тому весною Microsoft випустила ігрову модель Muse AI. А через деякий час показала ШІ-версію класичного Quake 2. Тож попереду буде лише більше ігор з використанням ШІ, а геймдев буде далі лихоманити від масових звільнень.

Джерело: Totally Human Media