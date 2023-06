ШІ залишиться без «Ґреммі» — організатори музичної премії відмовилися брати до уваги пісні, написані штучним інтелектом

Відзначатимуть лише музику, написану людьми із частковим використанням деяких ШІ-елементів.

Генеральний директор американської Академії звукозапису, яка присуджує премію «Ґреммі», Гарві Мейсон-молодший заявив, що організація розглядатиме музику та контент зі штучним інтелектом, але у випадку, якщо основна частина роботи зі створення була проведена людиною-автором.

«Ми дозволимо подавати музику та контент зі штучним інтелектом, але «Ґреммі» зможуть отримати лише люди-автори. Якщо у пісні є ШІ-голос або ШІ-інструмент, ми також її розглянемо, але вона повинна бути написана переважно людиною. Те саме стосується категорії з виконавцями – у ній теж відзначатимуть виключно людей», – каже Мейсон.

Для прикладу – такі вірусні композиції як «Heart on My Sleeve» (пісня з голосами The Weeknd та Дрейка, згенерованими ШІ, яку вже стерли з потокових платформ через порушення авторських прав) – премію не зможуть отримати. З іншого боку не дуже зрозуміло, що робити у випадку, коли виконавці використовують ШІ-версію свого голосу для запису пісень (як-от Голлі Герндон, яка використала версію свого голосу зі штучним інтелектом для кавер-версії пісні Доллі Партон «Jolene»). Те, що голос був згенерований ШІ начебто забороняє їй участь у конкурсі – однак це ж її власний голос?

А як бути з останнім треком The Beatles, в якому Пол Маккартні використає запис голосу Джона Леннона, відтворений та покращений ШІ? В Академії звукозапису найближчим часом мають підготувати більш детальні роз’яснення.

Водночас сам Гарві Мейсон визнає, що штучний інтелект трансформує музичну індустрію:

«Технологія безсумнівно візьме участь у формуванні майбутнього нашої галузі. Отже, ми повинні планувати й думати про те, як пристосуватися до цього, які обмеження та стандарти встановити».

Генеральний директор також додав, що Академія звукозапису нещодавно провела саміт «з лідерами індустрії, технологічними підприємцями, потоковими платформами та людьми зі спільноти артистів», щоб обговорити майбутнє ШІ.