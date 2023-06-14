Остання пісня The Beatles. Пол Маккартні за допомогою штучного інтелекту «‎витяг» голос Леннона для нового синглу

Пол Маккартні розповів BBC Radio 4, що використовує штучний інтелект, щоб перетворити демо Джона Леннона на повноцінну пісню The Beatles.
Технологія допомогла «витягти» голос Леннона, щоб отримати «чисту версію» і додати в готову композицію. Реліз пісні очікується вже цього року.
Маккартні нічого не сказав про назву пісні, але ймовірно це буде «Now and Then» – любовна лірика 1978 року, яку Леннон записав на касеті. The Guardian зазначає, що демо планували випустити як пісню возз’єднання разом із такими треками, як «Free As A Bird», але вона складалася лише з грубої мінусовки та приспіву.
На роботу Маккартні надихнув документальний фільм «Get Back», де редактор діалогів Еміль де ла Рей за допомогою штучного інтелекту відокремив голоси The Beatles від звуків інструментів.
Нині відносини музичних лейблів зі штучним інтелектом можна назвати напруженими – у 2020 році звукозаписний лейбл Jay-Z подав скаргу щодо авторських прав на YouTube-канал Vocal Synthesis за використання штучного інтелекту для створення кавер-версій пісень, таких як «We Didn’t Start the Fire» Біллі Джоела. YouTube спочатку їх прибрав, але згодом відновив, визнавши запити на видалення «неповними».
Нещодавно один американський гурт за допомогою ШІ-інструменту додав у свою пісню голос Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy створив пародійний трек про котів, який звучить штучним голосом Емінема. Великого поширення набув і трек «Heart on My Sleeve» з синтезованими ШІ голосами The Weeknd та Дрейка — пісня згодом була додана на Spotify та Apple Music, з чим активно боролася Universal Music Group.
Однак нинішня ситуація трохи інша — Маккартні використовує штучний інтелект, щоб врятувати трек, який інакше б не потрапив до публіки.