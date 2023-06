Остання пісня The Beatles. Пол Маккартні за допомогою штучного інтелекту «‎витяг» голос Леннона для нового синглу

Пол Маккартні розповів BBC Radio 4, що використовує штучний інтелект, щоб перетворити демо Джона Леннона на повноцінну пісню The Beatles.

Технологія допомогла «‎витягти» голос Леннона, щоб отримати «‎чисту версію» і додати в готову композицію. Реліз пісні очікується вже цього року.

Маккартні нічого не сказав про назву пісні, але ймовірно це буде «‎Now and Then» – любовна лірика 1978 року, яку Леннон записав на касеті. The Guardian зазначає, що демо планували випустити як пісню возз’єднання разом із такими треками, як «Free As A Bird», але вона складалася лише з грубої мінусовки та приспіву.

На роботу Маккартні надихнув документальний фільм «Get Back‎», де редактор діалогів Еміль де ла Рей за допомогою штучного інтелекту відокремив голоси The Beatles від звуків інструментів.

Нині відносини музичних лейблів зі штучним інтелектом можна назвати напруженими – у 2020 році звукозаписний лейбл Jay-Z подав скаргу щодо авторських прав на YouTube-канал Vocal Synthesis за використання штучного інтелекту для створення кавер-версій пісень, таких як «We Didn’t Start the Fire» Біллі Джоела. YouTube спочатку їх прибрав, але згодом відновив, визнавши запити на видалення «неповними».

Нещодавно один американський гурт за допомогою ШІ-інструменту додав у свою пісню голос Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy створив пародійний трек про котів, який звучить штучним голосом Емінема. Великого поширення набув і трек «Heart on My Sleeve» з синтезованими ШІ голосами The Weeknd та Дрейка — пісня згодом була додана на Spotify та Apple Music, з чим активно боролася Universal Music Group.

Однак нинішня ситуація трохи інша — Маккартні використовує штучний інтелект, щоб врятувати трек, який інакше б не потрапив до публіки.