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Шостий сезон дорослого мультсеріалу «Рік та Морті» стартує на Adult Swim вже 4 вересня — а поки можна подивитися (феєричний!) трейлер під пісню «Paranoid» Black Sabbath

Шостий сезон дорослого мультсеріалу «Рік та Морті» стартує на Adult Swim вже 4 вересня — а поки можна подивитися (феєричний!) трейлер під пісню «Paranoid» Black Sabbath

Фанати «Рік та Морті» дочекалися — Adult Swim Шостий сезон дорослого мультсеріалу «Рік та Морті» стартує на Adult Swim вже 4 вересня — а поки можна подивитися (феєричний!) трейлер під пісню «Paranoid» Black SabbathШостий сезон дорослого мультсеріалу «Рік та Морті» стартує на Adult Swim вже 4 вересня — а поки можна подивитися (феєричний!) трейлер під пісню «Paranoid» Black SabbathБлок на телеканалі Cartoon Network, що транслює мультсеріали для дорослих нарешті випустив повноцінний трейлер шостого сезону. Чи потрібно нагадувати, що це однин з найбільш сміховинних мультсеріалів сучасності, який є сумішшю відмінної комедії та наукової фантастики в божевільному сетингу.

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І хоча трейлер 6 сезону «Ріка і Морті» безпосередньо не торкається жодної з незавершених сюжетних ліній шоу, як-от — як склалася подальша доля «злого» президента Морті після того, як він пройшов через золотий портал, він є чітким свідченням, що у продовженні вся родина Смітів буде більше залучена до пригод Ріка. Власне, ось дивіться самі:

Трейлер шостого сезону «Ріка та Морті» в оригіналі англійською

 

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В ролику можна побачити кілька дуже ефектних екшн сцен з переслідуваннями та перестрілками з прибульцями під відому пісню Paranoid британського хеві-метал гурту Black Sabbath, а також дотепне відсилання до «Міцного горішка».

Той факт, що Рік, здається, тікає від багатьох людей, які бажають йому смерті, може вказувати на те, що новий сезон поверне президента Морті в картину зі складним сюжетом, який має на меті позбавити всесвіт від його ворога. Крім того, шостий сезон «Ріка і Морті» може торкатися величезної кількості людей, яких непокоїть доля старого, особливо зараз, коли він зблизився зі своєю сім’єю як ніколи раніше.

Шостий сезон «Ріка та Морті» почне виходити на Adult Swim 4 вересня — через рік після фіналу попереднього. Нові епізоди виходитимуть щотижня.

Також можна пригадати, що за «Ріком і Морті» також знімають аніме-серіал мінімум на 10 епізодів, яким займається режисер «Вежі Бога» Такасі Сано. За виробництво спінофу відповідають Telecom Animation Film та Adult Swim. Коли вийде серіал, поки невідомо.


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