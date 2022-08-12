Шостий сезон дорослого мультсеріалу «Рік та Морті» стартує на Adult Swim вже 4 вересня — а поки можна подивитися (феєричний!) трейлер під пісню «Paranoid» Black Sabbath

Фанати «Рік та Морті» дочекалися — Adult Swim Блок на телеканалі Cartoon Network, що транслює мультсеріали для дорослих нарешті випустив повноцінний трейлер шостого сезону. Чи потрібно нагадувати, що це однин з найбільш сміховинних мультсеріалів сучасності, який є сумішшю відмінної комедії та наукової фантастики в божевільному сетингу.

І хоча трейлер 6 сезону «Ріка і Морті» безпосередньо не торкається жодної з незавершених сюжетних ліній шоу, як-от — як склалася подальша доля «злого» президента Морті після того, як він пройшов через золотий портал, він є чітким свідченням, що у продовженні вся родина Смітів буде більше залучена до пригод Ріка. Власне, ось дивіться самі:

Трейлер шостого сезону «Ріка та Морті» в оригіналі англійською

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В ролику можна побачити кілька дуже ефектних екшн сцен з переслідуваннями та перестрілками з прибульцями під відому пісню Paranoid британського хеві-метал гурту Black Sabbath, а також дотепне відсилання до «Міцного горішка».

Той факт, що Рік, здається, тікає від багатьох людей, які бажають йому смерті, може вказувати на те, що новий сезон поверне президента Морті в картину зі складним сюжетом, який має на меті позбавити всесвіт від його ворога. Крім того, шостий сезон «Ріка і Морті» може торкатися величезної кількості людей, яких непокоїть доля старого, особливо зараз, коли він зблизився зі своєю сім’єю як ніколи раніше.

Шостий сезон «Ріка та Морті» почне виходити на Adult Swim 4 вересня — через рік після фіналу попереднього. Нові епізоди виходитимуть щотижня.

Також можна пригадати, що за «Ріком і Морті» також знімають аніме-серіал мінімум на 10 епізодів, яким займається режисер «Вежі Бога» Такасі Сано. За виробництво спінофу відповідають Telecom Animation Film та Adult Swim. Коли вийде серіал, поки невідомо.