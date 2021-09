Рецензія на анімаційний фільм «Відьмак: Кошмар вовка» / The Witcher: Nightmare of the Wolf

Жодних очікувань – жодних розчарувань. Саме з таким настроєм слід підходити до всіх прем’єр Netflix. Додатковий бонус – якщо фільм або серіал виявиться дійсно непоганим, задоволення від перегляду буде ще більшим. Як сталось, наприклад, з повнометражним анімаційним фільмом «Відьмак: Кошмар вовка» / The Witcher: Nightmare of the Wolf. Несподівано виявилось, що це дійсно непогана історія з цікавими героями, та ще й присвячена дуже важливій для усього всесвіту «Відьмака» події – падінню Каер-Морхена.

«Відьмак: Кошмар вовка» / The Witcher: Nightmare of the Wolf Жанр мультфільм

Режисер Кванг Іль Хан

Роли озвучували Тео Джеймс (Весемір), Лара Пулвер (Тетра), Мері Макдоннелл (Леді Цербст),Грем МакТавіш (Деглан) та ін.

Студії Studio Mir, Netflix

Рік випуску 2021

Сайти IMDb

Якщо вас завжди цікавило як натовп селян, навіть при підтримці декількох магів, здолав неприступні стіни Каер-Морхена й вбив 23 гарно озброєних та добре вивчених відьмаків та 40 їх учнів, то саме в The Witcher: Nightmare of the Wolf ви отримаєте відповідь на це питання. Але лише у самому кінці фільму. Починається ж ця історія з сутички у темному лісі, коли молодий (не забуваємо, як повільно старіють відьмаки) та амбіційний мисливець на чудовиськ Весемір зупиняє, занадто пізно, але все ж таки зупиняє, дуже сильного лісовика, якого начебто хтось направляє.

Так, це той самий Весемір, майбутній вчитель Ґеральта та Цірі, один з побічних, але дуже важливих персонажів і книжкового, й ігрового циклу. У The Witcher: Nightmare of the Wolf він ще самозакоханий, нахабний молодик (насправді вже зовсім не молодик, але поводиться саме як юнак), якого хвилюють лише гроші. Події фільму відбуваються більш ніж за 70 років до народження Цірі, а епізоди з малим Весеміром ще на півстоліття раніше.

На перший погляд, The Witcher: Nightmare of the Wolf – це типовий приклад аніме за мотивами, які Netflix випускає, здається, по кожній франшизі, що потрапила до їх рук. У випадку з The Witcher сервіс був дуже обмежений іншими творами. Серіал The Witcher / «Ведьмак» співпадає за часом з книжковою серією, а після завершення сюжету книжок естафету перебирає серія ігор The Witcher від CD Projekt. Все, що залишається Netflix – лише приквели та спін-офи. І тут сценаристи не схибили, вони вирішили не шукати шпарини між епізодами книг та ігор, а відразу відійти на певну відстань, щоб дати глядачам перспективу.

І це спрацювало. У The Witcher: Nightmare of the Wolf ви не знайдете жодного, крім Весеміра, знайомого персонажу (буде ще один гість, але вже наприкінці фільму), тому ця історія виглядає досить самостійною і закінченою. До того ж, автори спромоглися тримати інтригу майже до самого кінця, хто саме протистоїть відьмакам, і хто тут насправді монстр, з’ясується лише у фіналі. І якщо під час перегляду вам буде здаватися, що мотивація противників відьмаків геть хибна, дочекайтесь кінця. Як і у більшості творів самого Сапковського, тут нема поганих чи добрих персонажів, тут лише люди, кожен зі своєю правдою.

The Witcher: Nightmare of the Wolf — це досить зворушлива історія навіть з романтичними нотками, і її фінал напевно не залишить вас байдужими. Дуже добре, що це невеликий завершений фільм, він не встигає набриднути і стати нудним. 83 хвилини – майже ніскільки по сьогоднішнім міркам.

Як і над більшістю Netflix-аніме, над фільмом працювала корейська студія Studio Mir (Dota: Dragon’s Blood, Voltron: Legendary Defender, The Legend of Korra та інші). Тобто це не зовсім класичне аніме, а скоріш лише анімація у стилістиці аніме. Втім, завдяки Netflix мільйони глядачів по всьому світу впевнені, що саме це і є аніме, і ви вже ніколи не переконаєте їх. З іншого боку, намальований The Witcher: Nightmare of the Wolf непогано, бійки з потворами та людьми виглядають добре, відьмаки користуються зіллями та знаками, все на місці. Майже єдине, що викликає питання — епізод з випробуванням юних відьмаків у болоті; враховуючи, як мало з них переживали випробування травами, він виглядає справжнім марнотратством.

Тобто, ви вже зрозуміли. Якщо вам подобається всесвіт «Відьмака», ми радимо звернути увагу на The Witcher: Nightmare of the Wolf. Може, і в CD Project подивляться цей фільм і вирішать повернутися до серії, нехай з приквелом і зовсім новими героями. Чому б і ні?