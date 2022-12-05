«Ведьмак: Кровное происхождение» / The Witcher: Blood Origin — полноценный трейлер приквела основного сериала Netflix с украинскими субтитрами

В минувшие выходные почти одновременно вышло несколько трейлеров будущих крупных премьер. Среди них — полноценный трейлер приквела «Ведьмака», который ближе знакомит с ключевыми героями мини-сериала в исполнении Мишель Йео, Лоуренса О’Фуорейнта и Софии Браун.

Главных героев нам уже показывали месяц назад в предыдущем коротком тизере, а новый раскрывает подробности сюжета, а также ближе знакомит с миром, его магической составляющей, персонажами и монстрами.

Сериал расскажет о появлении первых ведьмаков и предпосылках судьбоносного Сопряжения Сфер — магического события, которое привело к слиянию миров чудовищ, людей и эльфов. По сюжету, семь незнакомцев объединяются, чтобы дать отпор безудержной империи, и несмотря на вражду между их кланами Эйле и Фьялл должны научиться доверять друг другу. Впоследствии они осознают, что для победы над чудовищем им придется создать собственное чудовище.

Пожалуй, самым неожиданным в трейлере возвращение уже хорошо знакомого персонажа из оригинального сериала — барда Лютика снова сыграет Джои Бетти. В его возвращении нет особого смысла, ведь события «Ведьмак: Кровное происхождение» происходят в мире эльфов за 1200 лет до времен Геральта, Йеннифэр и Цири. Это может быть связано с показанными в трейлере загадочными магическими монолитами, которые являются порталами в другие миры. Также в трейлере можно увидеть героиню Минни Драйвер — Сеанчай. Netflix описывает этот персонаж как постоянно меняющий форму и внешность хранителя знаний со способностью путешествовать между временем и мирами. В конце трейлера она просит растрепанного любистка «оживить историю в песне». Также в трейлере можно увидеть группу изгнанников

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Шоураннер Blood Origin и автор сценария одного из эпизодов «Ведьмака» на Netflix Деклан де Барра также подтвердил появление в шоу молодого Аваллак’ха — одного из сильнейших эльфийских колдунов, путешествующего между мирами народов Ольхи и Гир, который очень помог Цири найти свое назначение в игре CDPR. Однако это не считается каноном для романов Сапковского.

Кроме Мишель Йео, Лоуренса О’Фуорейнта и Софии Браун в сериале сыграют Миррен Мак (принцесса Мервин), Франческа Миллс (Мелдоф), Гау Новелли (Каллан «Смерть брата»), а также Зак Вайатт и Лиззи Эннис (небесные мудрецы-близнецы Синдрил и Закаре).

Трейлер минисериала «Ведьмак: Кровное происхождение» — с украинскими субтитрами

Все четыре части минисериала «Ведьмак: Кровное происхождение» появятся на Netflix 25 декабря.

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Третий сезон «Ведьмака» и последний с Генри Кавиллом в главной роли ожидается летом 2023 года — с четвертого сезона его сменит Лиам Хемсворт. Ранее на Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка» / «The Witcher: Nightmare of the Wolf», получивший одобрительные отзывы. Также в планах Netflix, по меньшей мере, еще два проекта по вселенной Ведьмака — анимационный фильм и мультсериал для детей.